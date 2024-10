Fede Alvarez ha annunciato che Alien: Romulus uscirà anche in un'esclusiva VHS in edizione limitata. Per il momento non sappiamo ancora in quante copie...

Per gli amanti del vintage e i fan di Alien, il 3 dicembre è in arrivo una sorpresa speciale: Alien: Romulus sarà reso disponibile anche in un’edizione limitata in formato VHS. L’annuncio è stato dato dal regista Fede Alvarez durante un evento organizzato in collaborazione con Beyond Fest a Los Angeles, in occasione dei 45 anni dalla prima apparizione della saga di Alien nelle sale cinematografiche.

Questa edizione speciale in VHS è un vero tuffo nel passato: completamente funzionante, riproduce il film in formato 4:3, un classico delle esperienze televisive di una volta. La videocassetta sarà custodita in una confezione dal fascino retrò, disegnata dall’artista Matt Ferguson. Ferguson, noto per il suo stile particolare, ha anche condiviso una versione poster dell’immagine, che potrebbe diventare un oggetto da collezione desiderato dagli appassionati.

Al momento, 20th Century Studios non ha rivelato il numero di copie disponibili né il prezzo di questa esclusiva VHS.

Nello spazio profondo, una sonda spaziale della Weyland-Yutani trova e indaga il relitto della USCSS Nostromo (la nave del film originale Alien), recuperando un piccolo oggetto organico. Rain Carradine, un’orfana, lavora insieme al suo fratello adottivo Andy, un sintetico danneggiato e riprogrammato dal padre di Rain per proteggerla, in una colonia mineraria sul pianeta Jackson’s Star. Avendo lavorato il numero di ore previste dal contratto, Rain desidera lasciare il pianeta per iniziare una nuova vita su Yvaga III.

Alien Romulus è uscito nelle sale cinematografiche italiane ad agosto. In attesa dell’uscita in formato fisico, in alcuni Paesi il film è già disponibile per la visione streaming. In Italia dovrebbe venire distribuito più avanti su Disney+.