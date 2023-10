Alien: Romulus – Per Ridley Scott il nuovo film è grandioso

Sembra che Alien: Romulus, il nuovo lungometraggio della saga sullo xenomorfo, abbia già trovato un estimatore d’eccezione: stiamo parlando di Ridley Scott. Secondo il filmmaker si tratterebbe di un film “grandioso”.

Lo ha rivelato lo stesso regista Fede Alvarez, durante il DGA Latino Summit 2023 con Guillermo del Toro, dicendo:

Volevo essere di fronte a lui e vederlo negli occhi. Non volevo ricevere un’e-mail con scritto ‘Ridley dice’. E poi è entrato nella stanza e ha detto: ‘Fede, cosa posso dire? È dannatamente fantastico’. La mia famiglia sa che è stato uno dei momenti più belli della mia vita avere un maestro come lui, che ammiravo così tanto, guardare un film che avevo realizzato, ma soprattutto qualcosa del genere… e parlare per un’ora su cosa gli fosse piaciuto. Uno dei migliori complimenti che ha fatto è stato: “I dialoghi sono fantastici. Sei tu lo sceneggiatore?” E gli ho risposto di si.