The Last of Us Parte II Remastered per PS5, preorder disponibile su Amazon

The Last of Us Parte II Remastered per PS5 è disponibile in preorder su Amazon Italia ancora per alcuni giorni al prezzo minimo garantito. Vediamo il prezzo.

Tramite Amazon è possibile effettuare il preorder di The Last of Us Parte II Remastered per PS5. La data d’uscita è il 19 gennaio 2024. Il prezzo è 49.99€. Potete preordinare il gioco cliccando sul box che trovate qui sotto:

Vi ricordiamo che questo preordine è a prezzo minimo garantito. Il pagamento avverrà solo al momento della spedizione ed il prezzo sarà automaticamente pareggiato alla migliore offerta apparsa su Amazon Italia, senza che dobbiate rifare l’ordine in caso di sconto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

The Last of Us Parte II Remastered è la versione definitiva del capolavoro di Naughty Dog per PS5, completa di aggiunte e novità. La più corposa riguarda l’aggiunta della modalità roguelike Senza Ritorno in cui saremo chiamati ad affrontare una serie di scontri generati casualmente e una battaglia finale contro un boss.

