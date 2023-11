The Last of Us Parte 2 Remastered annunciato per PS5, trailer e data d’uscita

Naughty Dog ha annunciato l'arrivo di The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5. Ecco tutte le novità di questa nuova versione e la data d'uscita.

Naughty Dog ha annunciato l’arrivo di The Last of Us Parte II Remastered per PS5 con dettagli e data d’uscita. La nuova versione rimasterizzata dell’acclamato secondo capitolo di The Last of Us arriverà il 19 gennaio 2024, portando con sè tutta una serie di novità, tra cui diverse aggiunte e nuove modalità. Ad accompagnare l’annuncio, anche un trailer. Lo trovate qui di seguito:

The Last of Us Parte 2 Remastered rappresenta sicuramente un’ottima occasione per recuperare il capolavoro di Naughty Dog per chi ancora non avuto modo di giocarlo. Questa nuova edizione, però, includerà anche diverse novità che potrebbero spingere anche coloro che hanno avuto modo già modo di godersi l’avventura di Ellie e Abby a rigiocare il titolo.

Oltre a tutta una serie di miglioramenti grafici, The Last of Us Parte II Remastered includerà anche una nuova modalità Senza Ritorno, una modalità roguelike pensata per spingere i giocatori a mettersi alla prova con una serie di scontri casuali e a godersi il sistema di combattimento di The Last of Us Part 2 in un modo inedito.

Ma non è tutto, poiché è stata introdotta anche un’interessante sezione Dietro le quinte, che includerà diversi contenuti relativi allo sviluppo del gioco, consentendo ai giocatori di approfondire meglio la creazione e le meccaniche di gioco. Tutti i contenuti avranno il commento degli sviluppatori.

Infine, chi ha già giocato a The Last of Us Parte 2 e ha apprezzato la possibilità di suonare la chitarra potrà ora dilettarsi in una nuova modalità chiamata Guitar Free Play, che includerà contenuti sbloccabili e strumenti da maneggiare. Come successo per The last of Us Parte 1, è stata aggiunta anche una modalità Speedrun e sono state confermate anche nuove skin bonus per Ellie, Abby e le loro armi.

Per concludere, dal punto di vista tecnico, il gioco girerà in 4K nativo in modalità Fedeltà e in 1440p scalati in 4K in modalità Performance con framerate sbloccato per le TV che supportano il VRR. Si parla ovviamente anche di animazioni migliorate, risoluzione delle texture aumentata, supporto Descriptive Audio, supporto per feedback aptico del DualSense e tanto altro ancora.

Upgrade e WLF Edition

Ma non è tutto, poiché insieme all’edizione base del gioco arriverà anche una versione da collezione chiamata WLF Edition che includerà diversi contenuti ed oggetti da collezione. Vediamoli nel dettaglio:

Copia del gioco

Steelbook dedicata

Patch del gruppo WLF

4 spille

47 trading card provenienti direttamente dal gioco, di cui 8 olografiche

Questo cofanetto speciale sarà in vendita esclusivamente attraverso lo store ufficiale di PlayStation, con i pre-ordini che saranno aperti dal 5 dicembre prossimo. Il prezzo non è stato ancora comunicato, ma sappiamo già che sarà disponibile per l’acquisto anche in Italia.

Infine, Naughty Dog ha comunicato che chi possiede già la versione PS4 del gioco potrà eseguire l’upgrade a The Last of Us Parte 2 Remastered pagando 10 euro. Inoltre, il team ha comunicato che chi eseguirà l’upgrade potrà importare i suoi salvataggi, così da non perdere nessuno dei progressi di gioco fatti.