Baldur’s Gate 3: la Collector’s Edition è ora disponibile per il preorder anche per PS5

Durante lo State of Play di ieri sera è stato annunciato a sorpresa che Baldur’s Gate 3 arriverà anche su PS5 con tanto di data d’uscita. Per l’occasione, Larian Studios ha svelato che da ora sono aperti i preorder per la versione PS5 della splendida Collector’s Edition del gioco.

All Collector's Edition purchases now include the Digital Deluxe Edition of Baldur's Gate 3 at no additional cost, giving your adventure a boost! And yes, there's a PS5 version!

Get yours today: https://t.co/aeKmPjlmss pic.twitter.com/rYyiWasTs7

— Larian Studios is releasing BG3 on August 31st 🥳 (@larianstudios) February 23, 2023