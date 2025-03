Google rivoluziona lo shopping online: Vision Match ora disponibile per tutti

Quello che era iniziato come un piccolo esperimento in Google Labs è ora diventato mainstream. Vision Match, la funzionalità AI lanciata per i tester nel 2023, è finalmente disponibile per tutti gli utenti e promette di trasformare radicalmente l’esperienza di shopping online. Questa innovativa tecnologia permette di descrivere a parole proprie un capo d’abbigliamento che si sta cercando e trovare le migliori corrispondenze disponibili sul mercato.

Vision Match: ricerca rivoluzionaria basata su descrizioni testuali

Se a prima vista può sembrare semplicemente “una ricerca Google con passaggi extra”, in realtà c’è molto di più. Le immagini generate dall’intelligenza artificiale fungono da ponte tra le parole dell’utente e i prodotti che potrebbe eventualmente acquistare, creando risultati che si adattano meglio a ciò che si ha in mente.

Immaginate di voler trovare uno specifico capo d’abbigliamento che avete visto indossare a uno sconosciuto per strada. Con Vision Match, potete descrivere il capo nel modo più vivido possibile (l’esempio di Google: “abito midi colorato con grandi margherite”), e lo strumento alimentato da Gemini, l’avanzata AI di Google, genererà alcune immagini che corrispondono alla descrizione. Da lì, potete perfezionare ulteriormente la ricerca se ciò che vedete non corrisponde esattamente alle vostre aspettative. Dopo aver selezionato un’immagine, vi verranno mostrati prodotti reali che potete ordinare direttamente.

Vision Match è accessibile in un paio di modi, ma solo dal vostro smartphone. Una possibilità è cercare su Google il capo d’abbigliamento (come qualsiasi altro termine di ricerca) e poi scorrere fino al prompt “Non lo trovi? Crealo” nei risultati. Alternativamente, potete trovarlo nel pannello a sinistra della scheda Google Shopping sotto “Crea e acquista”.

Funzionalità AR avanzate: provare vestiti e makeup virtualmente

Google ha anche espanso le sue funzionalità di makeup in realtà aumentata, che permettono di “provare” il trucco mostrando una rappresentazione digitale di come apparirebbe sul vostro viso in tempo reale. L’aggiornamento consente ora di sperimentare come apparirebbero più prodotti di makeup contemporaneamente (non solo quelli di un marchio specifico) quando si cercano termini come “trucco primaverile” o look di celebrità.

“Per esempio,” spiega Google, “cercando ‘soft glam’ potresti ricevere una selezione di ciglia naturali, un blush rosato e un gloss per labbra discreto, tutti applicati virtualmente sul tuo viso.” Potete provare questa funzionalità toccando “Vedi i look su di te” quando cercate tendenze di makeup o look ispirati a celebrità o influencer.

Infine, lo strumento di prova virtuale di Google, lanciato nel 2023 con le magliette, ora supporta anche pantaloni e gonne. Anziché mostrare una vista aumentata in tempo reale dell’utente, questa funzionalità mostra come gli abiti apparirebbero su modelli che coprono l’intero spettro umano di forme e taglie, da XXS a XXL.

“Che tu abbia bisogno di jeans skinny lusinghieri per una serata fuori, una gonna di seta per l’ufficio o pantaloni di lino comodi per l’estate, trovare lo stile giusto è a pochi clic di distanza,” afferma Google. Potete provare questa funzionalità cercando specifici pantaloni o gonne sul vostro dispositivo mobile o desktop, cercando i risultati contrassegnati con il badge “prova”.