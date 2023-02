Baldur’s Gate 3: svalata la data d’uscita ufficiale allo State of Play

Durante lo State of Play di questa sera, Larian Studios ha confermato l’arrivo di Baldur’s Gate 3 su PlayStation 5 svelando infine anche la data d’uscita della versione completa del gioco. Baldur’s Gate 3 sarà disponibile a partire dal 31 agosto 2023. L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, che trovate qui sotto e che mescola cut-scene e sequenze di gameplay. Vediamo il filmato:

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Baldur’s Gate 3 è il nuovo episodio della celebre serie di RPG classici basati su Dungeons & Dragons. Ambientato nei Forgotten Realms, la storia di Baldur’s Gate 3 vede il protagonista alle prese con un antico male, che lo colpisce da vicino in quanto si trova infettato dalla larva di un mind flayer. Da quel momento, si ritrova a dover decidere, attraverso una lunga serie di scelte che influiscono sull’andamento della storia del gioco, se distruggere l’origine del male oppure farsi sopraffare da questo e cercare il dominio assoluto sui Forgotten Realms.

Il gioco è caratterizzato da elementi in singolo e multiplayer e si differenzia dai precedenti capitoli per il sistema di combattimento adottato: nelle fasi di esplorazione e dialogo, infatti, il gioco procede in maniera standard come un classico cRPG con visuale “isometrica”, mentre all’interno dei combattimenti il ritmo di gioco cambia e diventa a turni.