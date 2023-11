The Last of Us Parte 1 per PS5 disponibile in sconto su Amazon Italia, vediamo il prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per The Last of Us Parte 1. Vediamo i dettagli della promozione.

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia PS5 di The Last of Us Parte I a prezzo scontato. Il gioco è ora disponibile al prezzo di 49,97€, ossia con il 17% di sconto sul prezzo più basso recente. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box qui sotto:

Il prezzo consigliato è 80.99€. Il prezzo attuale è il migliore di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

The Last of Us Parte 1 è il remake del celebre capolavoro di Naughty Dog. Il titolo vanta un gameplay modernizzato, effetti grafici evoluti, controlli migliorati e animazioni ridisegnate con le ultime tecnologie sviluppate dal team. Il gioco include anche il DLC Left Behind.

