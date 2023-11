I libri in uscita a novembre 2023

Ecco tutti o quasi i titoli più attesi del mese di novembre: da Fourth Wing a Divini Rivali fino ad arrivare a Fall of ruin and wrath e tanti altri

Novembre assieme a settembre sono solitamente i mesi più ricchi di uscite letterarie in Italia. Anche nel 2023 il mese di novembre non si smentisce. Anzi novembre quest’anno ci regala alcune delle uscite fantasy più attese dell’anno. Forse molti lettori non saranno pronti alle spese che gli attendo nel mese di novembre 2023: i libri da non perdere sono tantissimi.

Sicuramente gli amanti dei fantasy o meglio dei romantasy avranno già sentito parlare di Fourth Wing, il libro di Rebecca Yarros che ha infiammato i cuori dei lettori nel 2023; altri avranno udito le lodi di Divine Rivals mentre altri ancora conosceranno la fama dei romance di Ali Hazelwood. Tutti questi romanzi, e non solo, arriveranno in italiano nel mese di novembre.

Shanghai immortal (2 novembre, Edizioni e/o)

Se sarete presenti al Lucca C&G 2023 vi segnaliamo che l’autrice del nuovo romanzo fantasy di Edizioni e/o sarà presente in fiera con un evento e diversi momenti di firmacopie a lei dedicati. Edizioni e/o non vuole assolutamente perdere il treno ed intesa del lancio della nuova collana fantasy di Marco Rana (ex responsabile editoriale di Oscar Vault) ha portato in Italia un nuovo romanzo fantascientifico dalle vibes orientali: Shanghai immortal.

Venduta dalla madre al Re dell’Inferno quando era bambina, Lady Jing è mezza vampira, metà hulijing, uno spirito volpe. In quanto protetta del Re, ha passato gli ultimi novant’anni a svolgere commissioni, evitare le frecciatine delle maliziose cortigiane hulijing e cercare di controllare la sua esplosiva irascibilità. Con risultati altalenanti. Quando Jing scopre che alcuni cortigiani tramano per rubare una preziosa perla di drago al Re, coglie l’occasione per smascherarli, una volta per tutte. Con l’aiuto di Mister Lee, un mortale incaricato di creare la Banca Centrale dell’Inferno, Jing intraprende una folle corsa alla ricerca di informazioni, prima nell’Inferno e poi nella Shanghai mortale. Ma quando le sue bravate mettono in pericolo Mister Lee, deve decidere cosa è più importante: vendicare la perdita di prestigio del Re o abbandonare il proprio approccio cinico alla vita per avere la possibilità di provare tenerezza e forse di trovare anche l’amore.

Se apprezzate i fantasy non convenzionali, umoristici e spietati questo è fatto per voi. L’edizione di Edizioni e/o è curata in ogni minimo dettaglio e la traduzione come sempre non si smentisce: è fedele all’originale.

Prezzo: € 21,90

A chi lo consigliamo? A chi ama i fantasy con matrice orientale e le protagoniste forti e pronte a sorprendere.

Fourth Wing di Rebecca Yarros (7 novembre, Sperling & Kupfer)

Dopo una lunghissima attesa ecco che Fourth Wing di Rebecca Yarros approda nelle librerie italiane il giorno esatto dell’uscita del secondo volume in inglese. Putroppo per il secondo volume in italiano dovremo attendere fino al 2024 ma nel frattempo potremo consolarci con l’edizione italiana del primo volume della saga che ha conquistato praticamente tutti i lettori americani e non solo. Fourth Wing è un vero e proprio caso editoriale: fin dai primi giorni dell’uscita americana ha iniziato a macinare recensioni positive su recensioni positive e la voce si è sparsa soprattutto grazie alla condivisione di video su TikTok. Il primo volume della nuova saga della Yarros è senza dubbio il libro fantasy più popolare del 2023. Ma di cosa parla Fourth Wing? Il romanzo segue la storia di Violet Sorrengail, una giovane ragazza che già si immaginava a passare i prossimi anni circondata dai suoi amati libri e immersa nel silenzio della biblioteca. Peccato che questo sia molto diverso da ciò che le sta per accaderle: sua madre le ha ordinato di unirsi alle centinaia di candidati disposti a qualunque sacrificio pur di diventare parte dell’élite di Navarra: i cavalieri di draghi. Ma Violet ha solo vent’anni e un corpo ancora poco allenato alla battaglia: la morte per lei potrebbe arrivare in un lampo. I draghi, infatti, non si legano agli umani «fragili», ma li inceneriscono. E la maggior parte degli studenti non si farebbe scrupoli nell’eliminare Violet pur di migliorare le proprie possibilità di successo. Senza contare che tutti gli altri la farebbero fuori volentieri pur di punire la temibile e potente madre, compreso Xaden Riorson, il cavaliere più forte e spietato del Quadrante. Così Violet ogni sera va a dormire con la sfida di riuscire a vedere l’alba del giorno dopo.

Vale la pena leggere Fourth Wing? Se amate i romantasy ed i draghi assolutamente si! Preparatevi però perchè questo è il primo volume di 5.

Prezzo: € 18,90

A chi lo consigliamo? A chi ama i romantasy, a chi ha apprezzato Il dominio del fuoco e a chi ama le storie con i draghi.

Dance of Thieves (7 novembre, Mondadori)

Per chi sogna di divorare una duologia in un solo libro e senza attendere la pubblicazione del volume successivo ecco Dance of Thieves. Oscar Mondadori il 7 novembre pubblicherà in formato drago un nuovo fantasy con protagonisti due personaggi grigi che sono pronti a far innamorare le fan di Six of Crows. “Una guardia, un tempo ladra leggendaria, che vuole dare prova di sé. Un giovane, erede di una dinastia di fuorilegge, che si ritrova improvvisamente al comando. Una danza pericolosa che potrebbe costare loro la vita e il cuore.“ L’edizione è il classico volumone da 768 pagine che raccoglie i due volumi della saga.

Prezzo: € 28

A chi lo consigliamo? A chi ama i fantasy dedicati a personaggi grigi.

Twisted hate (7 novembre, Mondadori)



La Twisted series di Ana Huang prosegue con il terzo volume, Twisted Hate. Essendo una serie con protagonisti di volta in volta una coppia diversa, non è necessario per poter leggere questo volume aver letto prima i primi due. Noi consigliamo comunque la lettura di Twisted Love e Twisted Games semplicemente perchè gli eventi del terzo capitolo della serie sono ambientati temporalmente dopo quelli narrati nei primi due ed il rischio di spoiler è molto elevato.

Ad ogni modo i protagonisti di Twisted hate sono Josh, il fratello di Ava, e Jules, la migliore amica di sua sorella.

Prezzo: € 16

A chi lo consigliamo? A chi ama le serie romance non comedy ma con un pizzico di dark.

Murtagh (Christopher Paolini, Rizzoli)

Pronti a tornare nell’universo di Eragon? Christopher Paolini il 7 novembre pubblicherà, in Italia grazie a Rizzoli, il suo nuovo volume ambientato nel mondo di Eragon. Questa volta il protagonista sarà Murtagh, uno dei personaggi più popolari ed amati del Ciclo dell’Eredità. Questo nuovo fantasy è ambientato un anno dopo gli eventi del Ciclo dell’Eredità e segue le vicende di Murtagh, il Cavaliere dei Draghi e del suo drago, costretti ad affrontare un nuovo nemico. Se non avete mai letto Eragon non vi preoccupate perché, a detta di Paolini, Murtagh è il libro perfetto per entrare nel suo universo per la prima volta oppure per farvi un felice ritorno.

Prezzo: € 25

A chi lo consigliamo? Ai grandi fan di Eragon, a chi ama lo stile di Paolini o a chi predilige i fantasy classici.

Divini Rivali di Rebecca Ross (7 novembre, Fazi Editore)

Il 7 novembre in Italia per i lettori si terrà il tanto agognato Barbienheimer dei libri. Nella stessa data debutteranno sia Fouth Wing che Divini Rivali ed i lettori saranno costretti a scegliere cosa iniziare prima. Se il romanzo della Yarros spicca per la presenza dei draghi e della diverse scene di tensione tra i due protagonisti, in Divini Rivali la Ross ha preferito ambientare la sua storia in un universo legato alle divinità greche. Infatti, mentre una sanguinosa guerra tra divinità infuria nel paese, la diciottenne Iris Winnow cerca di rimettere insieme i pezzi della sua vita. Il fratello è partito per la guerra e non dà notizie di sé, la madre annega i dispiaceri nell’alcol, il lavoro da giornalista non le dà soddisfazioni. Sogna un futuro in cui la sua scrittura farà la differenza grazie alla promozione a editorialista, ma per ottenerla deve competere con l’affascinante e scontroso Roman Kitt. L’unica valvola di sfogo, per Iris, è la sua macchina da scrivere, dono dell’amata nonna, con cui spera di mettersi in contatto con il fratello scomparso, ma le lettere che infila sotto al guardaroba finiscono proprio nelle mani di Roman, che decide di risponderle anonimamente avviando così un rapporto epistolare. Questo legame speciale e inaspettato farà nascere tra i due complicità e attrazione, trascinandoli nel vivo di un conflitto che deciderà le sorti non solo del loro paese ma anche del loro amore.

La storia d’amore si fonderà con il lato fantasy della storia e secondo quanto hanno dichiarato i lettori d’oltreoceano entrambe le facce della medaglia sono state approfondite a dovere dall’autrice.

Vi segnaliamo che sul sito di IBS è attiva una promo che vi consentirà di vincere tre spille ispirate al romanzo.

Prezzo: € 18,50

A chi lo consigliamo? A chi ama le storia d’amore fantasy con una buona dose di poesia.

Renegades. Identità segrete (14 novembre, Mondadori)

La lingua delle spine (14 novembre, Mondadori)

Pronti a tornare nel GrishaVerse? No purtroppo non si tratta di Sei di Corvi 3, per quanto sia atteso ed annunciato dalla Bardugo. La lingua delle spine è un romanzo di accompagnamento alla saga principale del Grishaverse, più precisamente si tratta di una raccolta di racconti ricchi di atmosfera, pieni di tradimenti, vendette, sacrifici e amore. Questo è il volume perfetto sia che siate nuovi lettori della Bardugo sia che siate fan accaniti, questi racconti vi trasporteranno in terre familiari e misteriose, in una realtà pericolosamente intessuta di magia che milioni di persone hanno conosciuto e amato attraverso i romanzi del GrishaVerse.

“Un mondo di oscuri affari stipulati al chiaro di luna, città infestate da spiriti, foreste inquietanti e bestie parlanti. Qui la voce di una giovane sirena può evocare tempeste mortali e un fiume può eseguire gli ordini di un ragazzo innamorato, ma solo a un prezzo indicibile.” Capite bene che si tratta di una raccolta di storie ricche di folklore e vibes dark.

Prezzo: € 19,90

A chi lo consigliamo? A chi è fan del GrishaVerse.

Love, Theoretically di Ali Hazelwood (21 novembre, Sperling & Kupfer)

Ali Hazelwood torna in Italia con il suo terzo romanzo: Love, Theoretically. Si tratta sempre di uno STEM romance, ambiento quindi in ambito accademico scientifico, ma diverge dai primi due per un minor presenza della componente scientifica nella chimica della coppia.

Se avete già letto The Love Hypothesis sarete felici di sapere che all’interno di questo volume è presente un cameo di Olive e Adam.

Prezzo: € 17,90

A chi lo consigliamo? A chi è fan della scrittura ironica e frizzante di Ali Hazelwood.

Fall of ruin and wrath di Jennifer L. Armentrout (28 novembre, HarperCollins)

Per chi attende un altro volume della saga From Blood and Ash ecco un testo che potrebbe stemperare l’attesa: Fall of ruin and wrath, un nuovo romanzo di Jennifer L. Armentrout. Premettiamo che si tratta di un nuovo romantasy, il primo di una nuova saga e che solo per le vibes può ricordare Sangue e Cenere ma si tratta di una nuova storia.

Lei vive di intuizioni. Lui si nutre del suo piacere. Solo nove città sono state risparmiate dalla collera degli dei che ha distrutto il mondo. Ora sono separate da vaste distese selvagge brulicanti di mostri e pericoli inimmaginabili, e ciascuna di esse è governata da un principe o una principessa della stirpe degli Hyhborn, custodi del Regno di Caelum, creature misteriose che si nutrono del piacere mortale. Dotata fin dalla nascita della capacità di intuire il futuro, Calista sa che il suo potere fa gola a molti, e così ha scelto di vivere nascosta nel palazzo del Barone di Archwood, con il quale ha stretto un patto: in cambio della sua protezione, si offre come cortigiana ai suoi ospiti per carpire loro le informazioni di cui lui ha bisogno. È quello che succede quando si presenta ad Archwood una delegazione di Re Euros, capitanata da Thorne, Principe di Vytrus, il bellissimo hyhborn che lei aveva salvato qualche tempo prima da un destino orribile e che ora pretende le sue attenzioni. La creatura che potrebbe essere la sua felicità oppure la sua rovina. Ma la città è in preda al caos, e con orde di mostri e nemici alle porte e un principe affamato nel suo letto, il rischio per Calista è che questa volta il suo potere non basti a tenerla al sicuro. E dunque deve scegliere: seguire l’intuito verso la salvezza o seguire il proprio cuore fino alla rovina?

Prezzo: € 17,90

A chi lo consigliamo? A chi è fan dei romantasy spicy in perfetto stile Jennifer L. Armentrout

