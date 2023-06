Tutti o quasi i libri più interessanti, tra il genere fantasy, romance e non solo, in uscita nel mese di giugno

Estate, caldo, mare e piscina. Non vi sembra manchi qualcosa a questa splendida combinazione che solitamente caratterizza il mese di giugno? Certo che si, mancano le letture estive! Giugno inaugura la bollente estate 2023 che non sarà torrida solo per le previste temperature elevate… Preparate carta, penna e risparmi perché le uscite previste per il mese di giugno sono davvero tante. Fortunatamente non mancano le offerte libresche, oserei dire per fortuna.

L’estate porta sempre con se la necessità di nuovi libri da leggere in serenità sotto l’ombrellone oppure al fresco in montagna. Il mese di giugno 2023 non ci deluderà. Dagli attesissimi Malibu Rising e Talking at Night fino al nuovo romanzo dell’autrice di L’Attraversaspecchi, per giungere ai tanti romance di Newton Compton e Mondadori fino al nuovo volume di TJ Klune. Ecco le uscite più interessanti previste per il mese di giugno.

My Killer Vacation (6 giugno, Mondadori)

Tessa Bailey, dopo nemmeno un mese dall’esordio in Italia con Always Publishing, torna nel paese nostrano con un romanzo super atteso. Ovviamente sto parlando di My Killer Vacation. Non vi aspettate il solito romance estivo. Tessa Bailey è pronta a sorprenderci con un avventura ambientata durante le vacanze estive ma che fonde sapientemente il romance con il mystery. Un testo ideale da leggere sotto l’ombrellone.

Tutto quello che desidera Taylor, una giovane insegnante annoiata da giornate sempre uguali e senza sorprese, è trascorrere una vacanza esclusiva nella soleggiata Cape Cod insieme al fratello Jude, con in testa un unico pensiero: l’abbronzatura. Certo, non può immaginare che a pochi minuti dal suo arrivo nella villa da sogno che ha affittato (e che, nota bene, le è costata anni di faticosi risparmi) incapperà in un cadavere con un proiettile conficcato in fronte. No, questo non è decisamente nei piani. Né lo è ritrovarsi tra i piedi Myles, un rozzo ex detective e ora cacciatore di taglie, assoldato dalla sorella del morto per fare luce sull’omicidio e possibilmente catturare l’assassino.

Uno talmente pieno di sé da rifiutare, con aria infastidita, la gentile offerta di Taylor di dare una mano a risolvere il caso. Un atteggiamento inaccettabile, perché prima di tutto lei non è disposta a ricevere un no come risposta, inoltre ne sa a bizzeffe di omicidi visto che ha passato un’infinità di ore ad ascoltare podcast true crime. E poi, chi meglio di una maestra di seconda elementare sopravvissuta all’insegnamento in tempi di pandemia può districare situazioni complesse al limite dell’impossibile?

Dopotutto, forse, la vacanza di Taylor non è rovinata come sembra. Anzi, chissà, questa piccola deviazione rispetto ai programmi potrebbe portarle persino qualcosa di più interessante (ed eccitante?) del previsto, quel brivido che le manca da molto, troppo tempo nella vita.

A chi lo consigliamo? A chi ama i romance ma cerca qualcosa di diverso dalla solita rom-com americana

Prezzo: euro 18.

The Dead Romantics (6 giugno, Sperling & Kupfer)

Sperling & Kupfer sarà una della case editrici più presenti nel mese di giugno. La case editrice del gruppo Mondadori non accenna a mollare la presa sulle pubblicazioni romance popolari sul BookTok, giustamente. Il 6 giugno arriva in Italia il chiacchierato The Dead Romantics, un romance con forte matrice paranormal che potrà piacere agli amanti del romance ma anche del genere fantasy. È una lettura sia ideale per l’estate che per l’autunno dato che il protagonista maschile è uno spettro.

L’amore non era un sussurro nella notte silenziosa. Era un urlo nel vuoto a pieni polmoni. Florence Day è la ghostwriter di una delle più famose autrici romance del momento. Ma ha un problema: dopo una rottura terribile, non crede più nell’amore. Quando Benji Andor, il suo nuovo, affascinante editor, si rifiuta di concederle più tempo per consegnare il romanzo, Florence si prepara a dire addio alla sua carriera. Ma le cattive notizie, si sa, non viaggiano mai da sole: sua madre la chiama per avvisarla che il padre è venuto a mancare.

Così, torna nella cittadina di provincia dove è nata e dove la sua famiglia gestisce un’agenzia di pompe funebri. E all’improvviso Florence è di nuovo l’eccentrica figlia del becchino, quella guardata male da tutti perché cresciuta tra bare e fantasmi. Tra questi, in particolare, ne spicca uno: Benji, che la segue dappertutto mentre non riesce a capire come ha fatto a trasformarsi in uno spettro. E, più tempo passano insieme, più Florence ne è attratta e comincia a provare qualcosa per lui. Il romanticismo forse non muore mai, ma che futuro puoi avere con qualcuno che di fatto esiste solo nell’Aldilà?

Applausi a Sperling & Kupfer per la splendida cover che richiama quella originale con un tocco di particolarità tutta nostrana.

A chi lo consigliamo? A chi ama i romance ed il fantasy e non vuole rinunciare a nessuno dei due. Adatto an che a chi apprezza le storie dal forte senso dell’umorismo.

Prezzo: euro 16,90.

Pageboy (6 giugno, Mondadori)

Tra i romanzi più attesi di giugno c’è senza dubbio il memoir di Elliot Page, l’attore di The Umbrella Academy. La star si racconta per la prima volta senza filtri in ben 288 pagine, scritte di suo pugno. Pageboy è un intenso e sincero racconto che parla di genere, amore e relazioni, traumi e successo. Ma soprattutto è il racconto di cosa significhi liberarsi dalle aspettative degli altri e un invito a fare altrettanto, indipendentemente da chi sei e da quale sia il tuo viaggio. Un libro di inquietante bellezza in cui riconoscersi.

Grazie al successo del film Juno, Elliot Page ha ottenuto un’enorme popolarità in tutto il mondo e persino un’ambitissima candidatura agli Oscar. Tutto sembrava perfetto. O forse no. Perché mentre i suoi sogni professionali diventavano realtà, la pressione per soddisfare le aspettative si rivelava sempre più soffocante. E l’Olimpo si è improvvisamente trasformato in un incubo.

Sotto i riflettori non c’erano soltanto il suo talento e il suo carisma, ma anche la sua vita privata. Elliot si è trovato ben presto a interpretare il ruolo più difficile di tutti, dentro e fuori dal set. Un ruolo che lo ha costretto a fingere di essere la persona che tanti volevano che fosse. Ha indossato vestitini e make-up, posato per servizi fotografici, nascosto la relazione con la sua ragazza di allora e se stesso dietro una maschera. Una recita snervante, e a volte il senso di vergogna, la depressione, gli attacchi di panico e la solitudine diventavano insostenibili. Fino a quando, in un’afosa sera d’estate, ha trovato finalmente la forza di dare voce ai propri desideri, rimasti troppo a lungo soffocati.

Con una voce autentica e coinvolgente, Elliot condivide in queste pagine la sua storia. La storia di una vita spinta sull’orlo dell’abisso – e di un viaggio tortuoso alla ricerca di se stesso come queer e come trans. Un percorso fatto di curve e di svolte, due passi avanti e uno indietro.

A chi lo consigliamo? A chi legge biografie e memoir, a chi ama i dietro le quinte di Hollywood e le storie di rinascita.

Prezzo: euro 19.

Ho baciato Shara Wheeler (13 giugno, Mondadori)

Per i fan di Rosso, Bianco e Sangue Blu, ecco che Casey McQuiston torna con il suo attesissimo Ho baciato Shara Wheeler, una nuova storia che fonde romance con mystery. Un romanzo intenso, divertente e sincero, che racconta cosa succede quando rompi le regole e fai casino. E, soprattutto, quando trovi l’amore dove meno te l’aspetti.

Chloe Green ce l’ha quasi fatta. Da quando, quattro anni fa, le sue madri l’hanno fatta trasferire dalla California a False Beach, Alabama, per frequentare la prestigiosa Willowgrove Christian Academy, è dovuta sopravvivere a compagni pettegoli e insegnanti puritani. Ma ora sta per essere eletta miglior studentessa dell’anno, ruolo che le permetterà di tenere il discorso di commiato alla cerimonia dei diplomi. Ha una sola rivale: Shara Wheeler, la perfetta figlia del preside.

Ma a poco più di un mese dal grande giorno, Shara inaspettatamente bacia Chloe e scompare. Alla disperata ricerca di risposte, Chloe scopre di non essere la sola che Shara ha baciato. Ci sono anche Smith, ovviamente, lo storico fidanzato quarterback di Shara, e Rory, il ragazzaccio che vive lì accanto. L’unica cosa che accomuna Chloe, Smith e Rory è Shara, e gli enigmatici messaggi che ha lasciato loro: il solo modo per ritrovarla sarà unire le forze e decifrarli. E Chloe ha tutte le intenzioni di riportare la ragazza a casa in tempo per il diploma, per poterla battere in una competizione leale.

Per riuscirci, insieme ai suoi improbabili alleati, dovrà districarsi tra feste, rompicapi e biglietti rosa monogrammati, fino a capire che la piccola città di False Beach nasconde più di quanto non sembri. E forse nasconde anche Shara.

In vista dell’uscita del film di Rosso, Bianco e Sangue Blu, prevista per l’11 agosto su Amazon Prime Video, non potete perdervi il nuovo romanzo dell’autrice nella splendida edizione Oscar Fabula. Ovviamente non mancano le tematiche LGBTQ+.

A chi lo consigliamo? A chi desidera celebrare al meglio il mese del pride ed ha chi ha apprezzato Rosso, Bianco e Sangue Blu.

Prezzo: euro 19.

Qui, solo qui (14 giugno, Edizioni e/o)

Qui, solo Qui, arriva in Italia il primo libro di Christelle Dabos dopo il grande successo della saga dell’Attraversaspecchi. La saga dell’Attraversaspecchi in Italia ha venduto nel suo complesso oltre mezzo milione di copie, diventando così il maggior successo fantasy degli ultimi cinque anni. Una cosa che ci ha fatto un immenso piacere e ci ha riempito di gratitudine, soprattutto pensando al fatto che siamo un editore per lo più esterno al genere.

Ma se l’Attraversaspecchi era un fantasy fatto e finito “Qui solo qui” è qualcosa di diverso, e di più. Il romanzo dà la parola a una decina di personaggi, ognuno con la sua storia che si svolge in una scuola dove accadono cose strane e crudeli. Siamo sempre nel territorio del fantastico, ma con un tocco di realismo in più (vogliamo coniare il termine Dark Public School Novel? Coniamolo): abbiamo delle vibe che ricordano Stephen King, Il signore delle mosche, Piccoli brividi… e forse più di tutto Soil, il manga di Atsushi Kaneko (che ho personalmente adorato).

Ma non voglio dirti di più, il vero piacere è andare avanti nella lettura per scoprire i misteri della scuola e i segreti di chi la vive. È anche un libro molto personale: una storia in cui Christelle Dabos ha voluto scavare nel proprio passato e nella propria interiorità, portando alla luce alcuni dei momenti più difficili della sua vita (e anche di quella di tutti).

A chi lo consigliamo? A chi non è riuscito ad affezionarsi ad altri romanzi rispetto a L’Attraversaspecchi.

Prezzo: euro 16.

The Bridge Kingdom (16 giugno, Queen)

La Queen edizione a giugno sgancia le bombe: arriva l’attesissimo The Bridge Kingdom. Si tratta dell’acclamato primo volume della saga fantasy romance di Danielle L. Jensen. Per chi era presente al SalTo sa che il testo era disponibile per l’acquisto in anteprima.

Lara, principessa guerriera addestrata in isolamento, è guidata da due certezze. La prima è che Re Aren del regno del ponte è suo nemico. La seconda è che sarà lei a metterlo in ginocchio. Unica via d’accesso e di commercio in un mondo devastato dalle tempeste, il regno del ponte arricchisce sé stesso e impoverisce i suoi rivali, compresa la patria di Lara. Così, quando viene mandata in sposa con il pretesto di portare la pace, Lara è pronta a fare qualsiasi cosa per rompere le sue impenetrabili difese. E le difese del suo re.

Tuttavia, mentre si infiltra nella sua nuova casa e acquisisce una comprensione sempre più profonda della guerra per il possesso del ponte, Lara inizia a chiedersi se lei sia l’eroina o la nemica. E quando i suoi sentimenti per Aren si trasformano da gelida ostilità a feroce passione, deve scegliere quale regno salvare… e quale distruggere.

A chi lo consigliamo? The Bridge Kingdom è un fantasy seducente perfetto per i fan di From Blood and Ash e A Court of Thorns and Roses.

Prezzo: euro 16,90.

Malibu Rising (20 giugno, Sperling & Kupfer)

Finalmente torna in Italia l’autrice di Daisy Jones and The Six e I sette mariti di Evelyn Hugo e lo fa con un nuovo volume edito Sperling & Kupfer, ovviamente sto parlando dell’attesissimo Malibu Rising di Taylor Jenkins Reid.

Una vita intera per tenere insieme tutti i pezzi. Una sola notte per mandare tutto in fumo. Malibù, 27 agosto 1983. La città è in fermento: questa sera, come ogni anno, Nina Riva darà la grande festa di fine estate a cui tutti sognano di partecipare. Che si tratti di gente dello showbiz o di persone comuni, chiunque non sta nella pelle all’idea di farsi vedere accanto ai famosi fratelli Riva, figli del leggendario cantante Mick: Nina, la top model; Jay, il campione di surf; Hud, il celebre fotografo; Kit, l’adorata sorella più piccola.

Chiunque, tranne la stessa Nina, che ha sempre odiato stare al centro dell’attenzione, e a maggior ragione ora che è appena stata lasciata dal marito, noto tennista. E forse anche Hud si risparmierebbe volentieri quella festa, durante la quale sarà costretto a rivelare al fratello – cui è legatissimo sin dalla nascita – qualcosa di inconfessabile. Mentre Kit ha deciso di invitare una certa persona senza prima consultarsi con nessuno.

Abbandonati a sé stessi in tenera età, i quattro sono sempre stati inseparabili, un padre e una madre l’uno per l’altra. E un modello di successo per tutta l’America. Eppure, dietro quella facciata scintillante e quei sorrisi da copertina, ognuno di loro nasconde qualcosa. Segreti che stanotte verranno a galla, mentre l’alcol scorrerà a fiumi e la musica coprirà parole, lacrime, risate. Ed entro l’alba, quando ormai la villa a picco sull’oceano sarà in fiamme, ognuno dovrà anche decidere cosa del proprio passato lasciare andare in cenere e cosa portare con sé in una nuova vita.

Info da sapere prima di leggere il testo: potete leggere Malibu Rising anche senza aver letto prima qualcosa dell’autrice, tuttavia ci tengo a precisare che questo romanzo figura come spin-off di I sette mariti di Evelyn Hugo. Per questo motivo vi consiglio di leggere prima il romanzo edito Oscar Vault e poi approcciarvi a questa nuova uscita. Tranquilli non resterete delusi.

A chi lo consigliamo? A chi ha amato Daisy Jones and The Six e I sette mariti di Evelyn Hugo e desidera leggere altro dell’autrice.

Prezzo: euro 17,90.

Talking at Night (20 giugno, Rizzoli)

Giugno sarà anche il mese dell’agnato volume di Claire Daverley, Talking at Night. Potrebbe sembrare un semplice romance ma è decisamente qualcosa di più. Quando Will e Rosie si incontrano, durante l’ultimo anno delle superiori, si riconoscono subito come anime gemelle, pur con tutte le loro abissali differenze: sono gli opposti che irresistibilmente si attraggono. Si innamorano tra musica, lunghe passeggiate per tornare a casa, sguardi nascosti, tramonti e falò in spiaggia, e intense telefonate nel cuore della notte.

Fino al momento in cui una tragedia che segnerà per sempre le loro vite annienta ogni possibilità che hanno di stare insieme. Ma non può spezzare il sentimento che li lega, e Will e Rosie, incapaci di dimenticare una volta per tutte ciò che avrebbero potuto essere, continuano, con il trascorrere degli anni, dall’interno delle vite che hanno “scelto” per loro, a ritrovarsi sospinti l’uno verso l’altra. Una riflessione sull’amore e sull’amicizia, e sul trovarsi nel posto giusto al momento sbagliato. Una storia di seconde opportunità e di opportunità perdute, di parole e di non detti, di vita che si mette di traverso e, forse, chissà, in fondo, di un lieto fine.

A chi lo consigliamo? A chi apprezza le storie d’amore profonde e non scontate e le edizioni di Rizzoli.

Prezzo: euro 18.

Nella vita dei burattini (20 giugno, Mondadori)

Leggi TJ Klune e vedi già l’estate. L’autore di La casa sul mare celeste e Sotto la porta dei sussurri è ormai consolidato nei mesi estivi da parte di Oscar Vault Mondadori. In questo 2023 la case editrice ci regala un’uscita super attesa e fresca di stampa estera: Nella vita dei burattini. Preparate i fazzoletti perché con Klune si piange sempre. In una foresta antica e sperduta, in mezzo ad alberi maestosi, c’è una curiosa casetta in cui abitano tre robot: Giovanni Lawson, detto Gio, androide inventore; l’Infermiera Ratched, macchina per l’assistenza sanitaria dolcemente sadica; e Rambo, piccolo aspirapolvere ansioso. Insieme a loro il giovane Victor Lawson, unico essere umano della famiglia.

La vita scorre tranquilla finché un giorno Vic trova e ripara un androide sconosciuto chiamato Hap, e scopre che lui e Gio condividono un oscuro passato. L’arrivo di Hap turba la serenità della famiglia, che fino a quel momento ha vissuto nascosta, svelandone la posizione agli agenti dell’Autorità a caccia di ribelli. Gio viene catturato e portato nella Città dei Sogni Elettrici, dove rischia di essere smantellato o, peggio, riprogrammato. E così, per salvarlo, Victor, Hap, Rambo e l’Infermiera Ratched si mettono in cammino attraverso un paese ignoto e ostile. Il viaggio sarà l’occasione per riflettere su ciò che distingue un cuore umano da un cuore meccanico, e Vic si troverà a compiere una scelta decisiva: sarà in grado di aprirsi all’amore, con tutto quello che comporta?

A chi lo consigliamo? A chi ha amato La casa sul mare celeste e Sotto la porta dei sussurri.

Prezzo: euro 19.

L’estate nei tuoi occhi Ristampe (27 giugno, Rizzoli)

Pronti per la serie tv in uscita a luglio? Spero per voi di si ma nell’attesa ecco che Rizzoli porta in Italia le ristampe della serie.

A giugno, entrambe il 27 ed entrambe a 13 euro, avremo la ristampa dell’intera trilogia di Jenny Han in un’unica edizione con copertina originale e la ristampa del secondo volume con la cover della serie tv. Cosa chiedere di più? Forse solo il trailer.

A chi li consigliamo? A chi non ha mai letto la serie The Summer di Jenny Han ed ha amato la serie tv, oppure a chi collezione le varie edizioni della saga.

Prezzo: euro 13.

