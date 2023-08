I libri più attesi della seconda metà del 2023

Sappiamo bene che le cosiddette “pile della vergogna” sono infinite ma i lettori desiderano sempre leggere i romanzi che ancora non sono approdati in libreria. L’attesa per l’arrivo di un romanzo equivale all’hype per l’uscita di un film nelle sale o al debutto di una serie su una delle tante piattaforme streaming. L’editoria americana, ormai anche quella italiana, ha costruito un vero e proprio business sull’attesa dell’uscita di romanzi. I fan contano i giorni che mancano al debutto e nell’attesa preordinano edizioni speciali, bookish box e gadget di ogni genere.

La seconda parte del 2023 in quanto ad uscite super attese da parte dei lettori italiani non passerà inosservata, tra il genere fantasy e romance tantissime sono le uscite previste nei prossimi mesi dell’anno e non solo. Ecco i romanzi più attesi in italiano per i prossimi mesi del 2023.

Fourth Wing di Rebecca Yarros (7 novembre, Sperling & Kupfer)

Il libro che in assoluto ha attirato maggiormente l’attenzione dei booktoker ma in generale anche dei lettori di fantasy nel 2023 è Fourth Wing di Rebecca Yarros. I fan di Sarah J Maas, Jennifer L. Armentrout e George R.R. Martin non possono non dare un’opportunità al romanzo più chiacchierato e popolare dell’anno.

In Italia il primo volume della saga arriverà per Sperling & Kupfer con un’edizione in copertina rigida al prezzo di € 17,90. La data d’uscita al momento è prevista per il 7 novembre 2023, manca poco ormai.

La ventenne Violet Sorrengail sarebbe dovuta entrare nel Quadrante dello Scriba, vivendo una vita tranquilla tra libri e storia. Ora, il generale in comando, noto anche come la sua dura madre, ha ordinato a Violet di unirsi alle centinaia di candidati che lottano per diventare l’élite della Navarra: i cavalieri di draghi. Ma quando sei più piccolo di tutti gli altri e il tuo corpo è fragile, la morte è solo a un battito di cuore… perché i draghi non si legano agli umani “fragili”. Li inceneriscono. Con meno draghi disposti a legare rispetto ai cadetti, la maggior parte ucciderebbe Violet per migliorare le proprie possibilità di successo. Gli altri l’avrebbero uccisa solo perché era la figlia di sua madre, come Xaden Riorson, il capogruppo più potente e spietato nel Quadrante dei Cavalieri. Avrà bisogno di ogni vantaggio che il suo ingegno può darle solo per vedere la prossima alba. Eppure, ogni giorno che passa, la guerra all’esterno diventa sempre più mortale, le barriere protettive del regno stanno cedendo e il bilancio delle vittime continua a salire. Ancora peggio, Violet inizia a sospettare che la leadership nasconda un terribile segreto. Le alleanze saranno forgiate, delle vite andranno perdute. I traditori diventeranno alleati… o anche amanti. Occorre dormire con un occhio aperto perché una volta entrato nell’accademia ci sono solo due vie d’uscita: laurearsi o morire.

A giudicare dalle recensioni estere Fourth Wing è un romanzo che gli amanti del genere non possono assolutamente perdere.

Divini Rivali di Rebecca Ross (autunno 2023, Fazi)

Divine Rivals arriverà in italiano nell’autunno 2023 grazie a Fazi editore c he ha già annunciato l’acquisizione dei diritti del romanzo e pubblicherà il libro entro l’anno. Purtroppo non abbiamo ancora una data ufficiale da comunicarvi ma sappiamo che il titolo verrà tradotto in Divini rivali. Le recensioni estere sono esaltanti, il romanzo di Rebecca Ross viene definito come il fantasy dell’anno assieme a Fourth Wing. È un enemies to lovers con protagonisti due giovani giornalisti e gli dei. Quando due giovani giornalisti rivali trovano l’amore grazie a un legame magico, il loro destino dipende dall’affrontare le profondità dell’inferno… insieme. Dopo secoli di sonno, gli dei sono di nuovo in guerra ed in tutto ciò, quello che la diciottenne Iris Winnow vuole fare è tenere unita la sua famiglia nonostante abbia un fratello in prima linea formato per combattere per conto degli dei ora scomparsi dalla prima linea e una madre che annega i suoi dolori, la migliore scommessa di Iris è vincere la promozione di editorialista alla Oath Gazette. Peccato che quando le lettere di Iris a suo fratello cadono nelle mani sbagliate – quella del bello ma freddo Roman Kitt, suo rivale al giornale – si forma un’improbabile connessione magica. Espulsi nel mezzo di una guerra mistica, magiche macchine da scrivere al seguito, il loro legame può resistere alla lotta per il destino dell’umanità e, cosa più importante, dell’amore?

È un romanzo che pare tenga il lettore incollato alle pagine fino alla vera fine, regalando vibes davvero magiche.

Il trono di vetro di Sarah J. Maas (ancora senza data ufficiale, Mondadori)

Finalmente i fan di Sarah J. Maas posso sperare in una nuova traduzione ed una nuova veste grafica per la saga di Throne of Glass. La serie dell’autrice di Acotar ritornerà in Italia in formato drago, precisamente saranno due volumi che racchiuderanno l’intera serie. Verrà rivisitata sia la traduzione, il titolo che da Il trono di ghiaccio passerà a Il trono di vetro che le cover.

Il tempo della magia è finito e sul trono di ghiaccio siede un re malvagio quando un’assassina giunge al castello. Il suo scopo non è uccidere, ma guadagnarsi la libertà. Dovrà sconfiggere ventitré contendenti in una sfida per diventare sicario di corte ed essere così rilasciata dalle terribili miniere di Endovier. Il suo nome è Celaena Sardothien. Presto la sua lotta per la vittoria si trasformerà in una lotta per la sopravvivenza, perché un oscuro pericolo minaccia il suo mondo. A lei il compito di estirparlo prima della distruzione.

Renegades di Marissa Meyer (autunno 2023, Mondadori)

L’autrice di Le cronache lunari tornerà in Italia anche in autunno con la sua saga inedita. Renegades farà il suo esordio in italiano proprio durante la stagione autunno-inverno del 2023. Ad esordire per primo sarà Renegades, primo volume della saga, il secondo esordirà ad inizio 2024. I Rinnegati sono un sindacato di prodigi, umani con abilità straordinarie, che emersero dalle rovine di una società in rovina e stabilirono la pace e l’ordine dove regnava il caos. In quanto campioni di giustizia, rimangono un simbolo di speranza e coraggio per tutti… tranne i cattivi che una volta hanno rovesciato. Nova ha un motivo per odiare i Rinnegati ed è in missione di vendetta. Man mano che si avvicina al suo obiettivo, incontra Adrian, un ragazzo rinnegato che crede nella giustizia e in Nova. Ma la fedeltà di Nova è a un cattivo che ha il potere di porre fine a entrambi.

Il genere fantasy si fonde con le storie di supereroi e antieroi che tanto vengo apprezzati ultimamente. Non manca il trope dell’enemies to lovers.

These infinite threads (27 ottobre, Fanucci)

Se come noi aspettate il sequel di These Woven Kingdom di Tahereh Mafi, ecco che These infinite threads arriverà in italiano per Fanucci Editore il prossimo 27 ottobre. Ovviamente consigliamo la lettura del romanzo a chi ha già letto il primo volume che vede come protagonisti Alizeh e Kamran in una storia fantasy ispirata alla tradizione persiana. Per il resto del mondo, Alizeh non è altro che un’umile serva, e non l’erede scomparsa dell’antico regno Jinn costretta a nascondere la sua identità. Il principe ereditario Kamran conosce le profezie che annunciano la morte del re, ma non può immaginare che la serva dagli occhi misteriosi, la ragazza che non riesce a togliersi dalla testa, sconvolgerà il suo regno e il mondo intero. E mentre gli animi si infiammano e la guerra divampa oltre le mura del palazzo, la posta in gioco diventa sempre più alta..

This Woven Kingdom – Le trame del regno è soltanto il primo capitolo di un’epica e romantica serie fantasy dell’autrice di Shatter Me, Tahereh Mafi. L’autrice ha da poco svolto il suo tour italiano per presentare il romanzo e abbiamo avuto l’occasione di intervistarla per voi. Durante la nostra chiacchierata con la Mafi abbiamo appreso che la serie non si concluderà con il terzo volume, All This Twisted Glory, ma sarà una saga di almeno 4 o 5 libri.

Icebreaker di Hannah Grace (24 ottobre, Mondadori)

Tra i romance più attesi della prossima stagione troviamo sicuramente Icebreaker di Hannah Grace. Si tratta del chiacchierassimo Icebreaker, uno sport romance descritto da molti come parecchio spicy ma anche tanto dolce. Anastasia Allen si allena da una vita per entrare nella nazionale americana di pattinaggio. E tutto sembra andare per il meglio quando ottiene una borsa di studio per l’Università della California e un posto nella loro squadra di pattinaggio artistico. Nulla potrà fermarla. Neppure il capitano della squadra di hockey, Nate Hawkins. I due chiaramente non si possono sopportare, ma sono costretti a condividere il palazzetto del ghiaccio in cui allenarsi… e molto di più.

Il romanzo di Hannah Grace approderà nelle librerie italiane grazie a Mondadori per la collana Oscar Fantastica con un edizione in copertina flessibile al prezzo di € 15,00.

Boyfriend Material di Alexis Hall (12 settembre, Mondadori)

Altro romance attesissimo per gli amanti del genere è Boyfriend Material di Alexis Hall in arrivo sempre per Mondadori e sempre per la collana Oscar Fantastica con un edizione in copertina flessibile al prezzo di € 16,00. Le vibes ricordano Rosso, Bianco e Sangue Blu, infatti anche in questo caso si tratta di un boys love ambientato tra America e Inghilterra. Ad incrementare l’hype dei lettori è il trope del fake dating. Luc O’Donnel, figlio di due rock star, è sotto i riflettori da sempre. Ma una foto compromettente potrebbe rovinare tutto quello che ha costruito e fargli perdere il lavoro. Per ripulire la propria immagine, Luc deve trovarsi un fidanzato carino e normale… Uno come Oliver Blackwood: avvocato, vegetariano, mai uno scandalo, un pettegolezzo, una chiacchiera su di lui. Ha proprio la “stoffa del fidanzato”. Luc e Oliver non hanno molto in comune, ma entrambi hanno disperatamente bisogno di un compagno per un evento speciale e stringono un patto: fingeranno di stare insieme fino a che tutto il polverone non si sarà calmato. Ma il problema delle finte relazioni è che somigliano un sacco a quelle vere. Dopo un po’ inizi ad abituarti a quella persona. Magari te ne innamori pure. E alla fine non vuoi più lasciarla andare.

Wolfsong di T.J. Klune (17 ottobre. Mondadori)

Una delle saghe più amate di T.J. Klune torna nuovamente in italiano per Mondadori con una nuova veste grafica. Wolfsong ritorna nel paese nostrano questa volta in copertina rigida ed al prezzo di € 22. Troverete il primo volume di Wolfsong in libreria dal 17 ottobre per la collana Oscar Fantastica di Oscar Vault. Come sempre i protagonisti delle storia dell’autore sono personaggi LGBTQ+.

Ox aveva 16 anni quando ha incontrato un ragazzo sulla strada verso casa. Il ragazzo che parlava, parlava e parlava. Soltanto in seguito scoprì che il ragazzo non aveva aperto bocca per quasi due anni prima di quel giorno. Ox aveva 23 anni il giorno in cui la morte arrivò in città, scavandogli un vuoto nella testa e nel cuore. Il ragazzo rincorse il mostro con lo sguardo assetato di vendetta, lasciando Ox a raccogliere i cocci. Sono trascorsi tre anni da quel fatidico giorno… e il ragazzo è tornato. Ma ora quel ragazzo è un uomo e Ox non può più ignorare il canto che ulula tra di loro.

Red Rising di Pierce Brown (31 ottobre, Mondadori)

Red Rising torna in italiano in una splendida edizione unica per Mondadori. La saga di Pierce Brown aveva già debuttato in italiano in tempi non sospetti nell’ormai lontano 2016, attualmente infatti i volumi sono fuori produzione e impossibili da recuperare in formato cartaceo anche nel mercato dell’usato. Fortunatamente per chi non li possiede e desidera recuperare la serie ecco che Mondadori consentirà di farlo senza vendere un rene. In autunno, infatti, arriveranno i volumi della saga in un’unica edizione in formato drago al prezzo di € 22.

Scott Sigler Darrow ha sedici anni, vive su Marte ed è uno dei Rossi. La casta più bassa, minatori condannati a scavare nelle profondità del pianeta a temperature intollerabili, rischiando ogni giorno la propria vita. Ma Darrow sa di farlo per rendere abitabile la superficie di Marte, per dare una terra alle nuove generazioni. E a ripagarlo dei sacrifici c’è l’amore per Eo, bellissima e idealista. Finché un giorno i due innamorati sono sorpresi a baciarsi in un luogo dove non avrebbero dovuto, sono processati e condannati da un giudice appartenente alla casta degli Oro, la classe dominante. E mentre Eo riceve le frustate di punizione, la sua voce si scioglie in un canto dolcissimo, un canto proibito di rivolta e speranza, lo stesso canto che era costato la vita al padre di Darrow. E ora costerà la vita a Eo. Così inizia “Red Rising”, paragonato immediatamente alle massime espressioni del romanzo fantasy contemporaneo.