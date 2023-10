James Bond: i produttori ancora non hanno pianificato il nuovo film

Barbara Broccoli ha dichiarato che non sono iniziati i lavori per pianificare il nuovo James Bond. Ecco le sue parole.

No Time to Die è uscito nelle sale cinematografiche nel 2021, ma, a distanza di due anni, ancora non si sa praticamente nulla sul nuovo progetto legato a James Bond. I produttori del film non ci stanno ancora pensando, a quanto pare.

Barbara Broccoli ha dichiarato a riguardo:

Penso che questi film riflettano il periodo che si trovano a vivere, e c’è una grande, grande strada da percorrere per reinventare James Bond per il prossimo capitolo, e non abbiamo ancora iniziato a farlo.

E poi ha aggiunto:

Mi viene da tornare con la mente a GoldenEye, quando tutti dicevano: la guerra fredda è finita, il muro di Berlino è caduto, Bond è morto, non c’è bisogno di Bond, il mondo intero è in pace e ora non ci sono più cattivi. Ed in quel caso si sbagliavano.

E sul fatto di continuare a lavorare con il franchise di James Bond esclusivamente per il grande schermo, Barbara Broccoli ha dichiarato:

Realizziamo i film di Bond per il grande schermo cinematografico, e tutto ciò che riguarda i titoli di 007 può essere visto dal pubblico di tutto il mondo in quel formato, quindi non intendiamo farlo per la televisione.

Ricordiamo che il franchise di Bond è stato venduto ad Amazon come parte del catalogo MGM nel 2021.