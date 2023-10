James Bond: su Prime Video tutti i film della saga

Dall’1 ottobre su Prime Video sono disponibili tutti i film della saga di James Bond, ad eccezione di No Time to Die. Per gli appassionati sarà una buona occasione per rivedere degli autentici cult della storia del Cinema.

Ecco l’elenco di tutti i titoli di James Bond presenti su Prime Video:

Spectre

Skyfall

Quantum of Solace

Casino Royale

La morte può attendere

Il mondo non basta

Il domani non muore mai

GoldenEye

007- Vendetta privata

007 – Zona pericolo

007 – Bersaglio mobile

Octopussy – Operazione piovra

Solo per i tuoi occhi

Moonraker – Operazione spazio

La spia che mi amava

Agente 007 – L’uomo dalla pistola d’oro

Agente 007 – Vivi e lascia morire

Agente 007 – Una cascata di diamanti

Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà

Agente 007 – Si vive solo due volte

Agente 007 – Thunderball: operazione tuono

Agente 007 – Missione Goldfinger

Agente 007 – dalla Russia con amore

Agente 007 – Licenza di uccidere

Ricordiamo che il primo interprete del personaggio di James Bond è stato Sean Connery, mentre l’ultimo è stato Daniel Craig. I produttori della saga di 007 sono ancora alla ricerca del successore di Craig, e sembra che il nome non arriverà così presto.