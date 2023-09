James Bond: il trailer del nuovo videogioco in uscita il 29 settembre

Il 29 settembre Apple lancerà un nuovo titolo videoludico dedicato al personaggio di James Bond. Si tratta di un videogioco intitolato Cypher 007.

Ecco il trailer.

Si tratta di un gioco per cellulare, che è stato annunciato oggi e che uscirà su Apple Arcade il 29 settembre. Il gioco vede i giocatori esplorare dei momenti iconici della storia di Bond da una prospettiva dall’alto verso il basso in una battaglia contro Blofeld e Spectre, i due villain che cerceranno di trasformare Bond in un doppio agente.

Secondo la descrizione ufficiale:

I giocatori saranno immersi in questo universo di spionaggio in cui si troveranno a raccogliere informazioni, scoprendo segreti e usando le abilità di spionaggio per superare livelli coinvolgenti pieni di ostacoli, avversari e obiettivi che aumentano in difficoltà man mano che avanzano. I giocatori completeranno missioni per abbattere Blofeld e Spectre una volta per tutte, e competeranno contro altri agenti 007 in tutto il mondo tramite classifiche generale, per dimostrare di essere la migliore spia di tutti i tempi.