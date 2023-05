Jonathan Majors: la Marvel non aveva pianificato di rendere il suo Kang il cattivo dell’MCU

La giornalista Joanna Robinson, autrice del libro MCU: The Reign of Marvel Studios, ha di recente parlato del ruolo di Jonathan Majors come Kang, e di quanto gli sia stato dato peso da parte dei Marvel Studios dopo le sue performance in Ant-Man and the Wasp: Quantumania e dopo averlo visto in Loki.

Ecco le parole della Robinson:

Mi hanno detto alla Marvel che inizialmente non era nei piani il fatto di mettere Kang al centro dell’MCU per questa nuova fase. Ma le cose sono cambiate dopo che la casa di produzione ha visto i giornalieri di Ant-Man 3, e dopo la sua performance in Loki. E così si sono detti ‘puntiamo su questo Kang e su questo performer che sta suscitando così tante reazioni’.

Ma le vicende penali che stanno coinvolgendo Jonathan Majors stanno mettendo in difficoltà la Marvel, che non si è mai trovata a fronteggiare una situazione del genere. Ma neanche la Robinson sa bene come reagirà la casa di produzione, e se Kang sarà ancora al centro dell’MCU.