Uno studio ha analizzato in che modo l'alcol influenza la soglia del dolore delle persone.

Un nuovo ed interessante studio ha posto dei risultati davvero sorprendenti su come l’alcol può influenzare la soglia del dolore delle persone e sugli effetti che questo ha sul comportamento successivo. Da sempre si è ipotizzato che l’alcol in qualche modo possa renderci meno sensibili al dolore, ma adesso non è più una ipotesi ma è stato scientificamente provato dagli esperti.

In realtà, i ricercatori in questione si sono basati su un modello sperimentale consolidato che funziona dal 1967. Lo studio è stato condotto presso l’Università statale dell’Ohio e ad esporre i risultati è stato il professor Brad Bushman.

L’alcol influenza la soglia del dolore delle persone

I ricercatori hanno condotto questo studio su un totale di 870 volontari che bevono in media 3-4 bevande alcoliche a volta, una volta al mese circa. Due sono stati gli esperimenti di laboratorio indipendenti. Dopo un primo colloquio conoscitivo, ad ogni partecipante è stata somministrata una bevanda identica, alcolica o placebo. Ovviamente i volontari non sapevano quale bevanda avrebbero bevuto e per mantenere l’illusione, anche nelle bevande placebo sono state inserite delle piccole tracce di alcol sulla superficie e sul bordo.

Dopo aver bevuto il drink, i ricercatori hanno poi misurato la soglia del dolore dei vari partecipanti. In che modo? Sono state somministrate delle scosse elettriche alle dita. Successivamente i volontari sono stati indotti ad un ulteriore test di reattività. Il volontario che aveva superato il test col miglior punteggio poteva infliggere dolore allo sconfitto, scegliendo anche l’intensità. Tuttavia tutti i risultati sono stati manipolati dai ricercatori. I risultati sono stati incredibili, visto che coloro che avevano consumato alcol mostravano delle soglie del dolore più elevate.

“Abbiamo tutti sentito l’espressione ‘sento il tuo dolore’. Ma se le persone ubriache non riescono a sentire il proprio dolore, potrebbero essere meno propense a provare empatia quando gli altri provano dolore, e questo potrebbe portarle a essere più aggressive“. Queste le parole del ricercatore, il professor Brad Bushman.