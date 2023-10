Lies of P ha venduto oltre un milione di copie in meno di un mese

Lies of P festeggia un altro traguardo: l’ambizioso souls-like di Neowiz Games e Round8 ha superato un milione di copie vendute in tutto il mondo. Attraverso un post pubblicato su X, il team ha ringraziato tutti i “cittadini di Krat” per il supporto, sottolineando di essere al momento ansiosi di condividere con i giocatori maggiori dettagli sul futuro di Lies of P.

Questo incredibile traguardo per Lies of P dimostra il potenziale dei giochi per console coreani sulla scena mondiale”, ha detto Seungchul Kim, co-CEO di Neowiz. “Il progetto Lies of P è stato un’impresa impegnativa per Neowiz e Round8 Studio e siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti con questo titolo”. L’accoglienza è stata incredibile finora, e siamo molto grati che oltre un milione di giocatori abbiano già intrapreso il loro viaggio attraverso Krat”, ha aggiunto il director Jiwon Choi. “Allo stesso modo, siamo entusiasti di ciò che il futuro riserva a Lies of P, e non vediamo l’ora di condividere di più quando sarà il momento giusto.”

We would like to express our sincere gratitude to all the citizens of Krat.

Thank you to everyone who helped us and accompanied us and we hope you join in our future journeys as well.#LiesofP pic.twitter.com/BpGUr0rkDn — Lies of P (@Liesofp) October 17, 2023

Le parole del director confermano quanto annunciato dal team qualche settimana fa: Lies of P accoglierà in futuro dei DLC. Non si hanno molti dettagli al riguardo, ma l’interessante scena post-credit del gioco suggerisce in ogni caso che le avventure in quel di Krat sono tutt’altro che finite.

Nell’attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Lies of P è l’ambizioso souls-like ispirato a Pinocchio che recupera gran parte degli stilemi e delle caratteristiche dei titoli FromSoftware per regalarci un’esperienza solida e appagante sul piano ludico e contenutistico.

Il gioco è stato ampiamente apprezzato dalla stampa internazionale e anche noi abbiamo lodato il lavoro svolto da Neowiz Games e Round8. Nella nostra recensione, infatti, vi abbiamo spiegato che “Lies of P è una splendida fiaba nera che seduce e incanta sin dalle prime ore di gioco. L’opera di Neowiz Games recupera gran parte degli stilemi delle opere di FromSoftware, regalandoci un soulslike divertente e appagante che reinterpreta in maniera virtuosa la novella del celebre burattino di legno. Nonostante il gioco non porti nulla di davvero innovativo sul fronte ludico, Lies of P resta un’avventura dotata di un grande carisma e di un’immaginario incantevole che omaggia i capolavori di Hidetaka Miyazaki con grande cura e delicatezza.”

Lies of P è disponibile ora per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Game Pass.