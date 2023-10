Lies of P avrà un sequel ispirato ad un altro celebre romanzo per ragazzi?

In Lies of P è presente una scena post-credits che suggerisce l'arrivo di un sequel ispirato ad un altro celebre romanzo per ragazzi: il Meraviglioso Mago di Oz.

Lies of P potrebbe presto ricevere un sequel ispirato ad un altro celebre romanzo per ragazzi. A suggerirlo, in maniera molto chiara, in realtà, è la scena post-credits presente nel gioco. Qualora non voleste ricevere alcuna anticipazione sul gioco, vi consigliamo di interrompere la lettura, visto che da qui in poi andremo a descrivere nel dettaglio la scena presente dopo i titoli di coda del gioco.

Ebbene, alla fine di Lies of P, è presente una scena post-credits che vi lascerà a dir poco sorpresi poiché contiene un riferimento letterario molto interessante. In questa scena, vediamo un uomo chiamato Paracelso, uno degli Alchimisti, su un treno. L’uomo è al telefono con una donna misteriosa e dice di avere i dati del loro “esperimento” su Krat. Il dialogo finisce poi brevemente con l’uomo che promette al suo ritorno si metterà alla ricerca di una certa “Dorothy, un’altra delle nostre chiavi“.

Passano pochi secondi ed ecco che sullo schermo appare, tra i tetti di Krat, l’immagine di una figura femminile che indossa delle scarpette rosse. Due elementi a dir poco inequivocabili che non fanno altro che confermare i nostri sospetti. La Dorothy citata altro non è che la Dorothy protagonista de “Il meraviglioso mago di Oz” di L. Frank Baum. Che il sequel di Lies of P sia ispirato proprio a questo celebre romanzo?

Dopo Pinocchio, dunque, Neowiz potrebbe nuovamente decidere di inoltrarsi negli oscuri meadri dell’immaginario fiabesco dando vita così ad un vero universo dark fantasy ispirato alle fiabe più celebri. Una prospettiva davvero interessante che ci porta sicuramente a ben sperare riguardo quelli che saranno i progetti futuri di Neowiz, visto e considerato anche il successo ottenuto con Lies of P.

Per sapere cosa il team ha in serbo per noi, però, dovremo aspettare ancora un bel po’. Intanto vi ricordiamo che Lies of P è già disponibile. Se volete saperne di più sul gioco, trovate la nostra recensione a questo indirizzo.