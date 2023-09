Lies of P: il trailer con i riconoscimenti della stampa celebra il successo del titolo

Lies of P ha ottenuto numerosi apprezzamenti da parte degli appassionati del genere soulslike. Il trailer con i riconoscimenti della stampa conferma l’ottima fattura del titolo, riportando giudizi e voti più che positivi. Vediamo il filmato:

Annunciato a maggio del 2021, Lies of P è l’ambizioso souls-like di Neowiz Games, ambientato in epoca Vittoriana ed ispirato alla fiaba di Pinocchio. Nei panni del giovane P, il nostro compito sarà quello di vagare per le strade di Krat, una città invasa da automi assassini, nella speranza di ritrovare Mr. Geppetto e scoprire il segreto di questa invasione di creature meccaniche.

Anche noi abbiamo elogiato l’opera di Neowiz Games e Round 8: Lies of P reinterpreta in maniera virtuosa le avventure di Pinocchio, recuperando gran parte degli stilemi, dei personaggi e della morale del romanzo. Il tutto arricchito da un impianto ludico solido ed appagante che pesca a piene mani dalle tradizione FromSoftware attinente al genere.

Nella nostra recensione infatti, vi abbiamo spiegato che “Nonostante il gioco non porti nulla di davvero innovativo sul fronte ludico, Lies of P resta un’avventura dotata di un grande carisma e di un’immaginario incantevole che omaggia i capolavori di Hidetaka Miyazaki con grande cura e delicatezza. Se siete, come chi vi scrive, appassionati del genere soulslike troverete quest’opera molto più accessibile rispetto ai vari Sekiro e Bloodborne, ma comunque dotata di un livello di sfida impegnativo e di tutta una serie di citazioni che non faticherete ad apprezzare.”