Lies of P riceverà uno o più DLC: arriva la conferma da Neowiz

Lies of P avrà dei DLC: Neowiz Games ha confermato che sono previste espansioni per il gioco.

Lies of P riceverà dei DLC. Neowiz Games ha confermato che sono previste delle espansioni per il gioco e dunque possiamo già dedurre che ben presto il soulslike ispirato a Pinocchio andrà ad espandersi con l’arrivo di nuovi contenuti e nuovi frammenti di lore.

Lies of P is confirmed to be getting DLC! Developer Neowiz confirmed it on their Korean job board.https://t.co/claKBvlmFo pic.twitter.com/mgISRHP41u — Okami Games (@Okami13_) October 6, 2023

Si tratta sicuramente di un’ottima notizia per quei giocatori che hanno avuto modo di apprezzare l’ottimo Lies of P e che non vedono l’ora di rimettere piede nell’oscura e affascinante Krat. Il gioco ha ricevuto dei voti più che positivi dalla stampa internazionale che ha lodato la splendida direzione artistica e la capacità del team nel riproporre con estrema cura la struttura e la filosofia dei titoli FromSoftware.

Chi ha concluso l’avventura di Lies of P, sa che c’è una scena post credit che suggerisce che le avventure in quel di Krat non finiscono qui. In molti hanno ipotizzato che la scena si riferisse ad un possibile sequel, ma a questo punto si apre anche la possibilità che tale filmato non fosse altro che un assaggio di un contenuto extra in arrivo. Per saperlo con certezza, non ci resta che attendere informazioni più dettagliate da parte del team.

Quel che è certo è che Lies of P si appresta ad espandere la sua offerta contenutistica e – dato l’ottimo lavoro svolto dal team con il gioco base – non vediamo l’ora di scoprire cosa Neowiz ha in serbo per il futuro del suo Pinocchio.