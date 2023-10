Silent Hill 2 Remake, la pagina Steam si aggiorna: l’annuncio della data d’uscita è vicino?

Silent Hill 2 Remake potrebbe ricevere presto delle novità. O almeno questo è quanto suggerisce l’aggiornamento della pagina Steam del gioco. Come riportato su SteamDB, la pagina è stata aggiornata per rimuovere la menzione dei sottotitoli in portoghese e aggiungere quelli in brasiliano e ucraino.

Ma non è tutto: è stato anche aggiunto infine il supporto per gli Achievements di Steam. Un elemento che solitamente introdotto proprio quando lo sviluppo del gioco è ormai giunto al termine. Siamo dunque finalmente vicini all’annuncio di una data d’uscita?

Lo sviluppo del gioco, come sappiamo, è quasi concluso ed ormai sono passati già diversi mesi da quando il titolo è stato mostrato l’ultima volta. Tra l’altro di recente Luke Roberts, l’attore che interpreta James Sunderland, aveva rivelato che il gioco sarebbe arrivato ad inizio anno e se tale informazione fosse vera l’annuncio della data dovrebbe arrivare da qui ai prossimi due mesi.

Intanto, il franchise di Silent Hill continua ad arricchirsi. Questo mese verrà trasmesso il primo episodio dell’attesa serie interattiva in streaming Silent Hill: Ascension e diversi altri progetti videoludici che rispondono al nome di Silent Hill f e Silent Hill: Townfall sono in lavorazione.