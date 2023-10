Silent Hill: Ascension, annunciata la data d’uscita della serie streaming interattiva

Silent Hill: Ascension, la serie streaming interattiva di Konami sviluppata da Genvid Technologies, Bad Robot Games e Behaviour Interactive, ha una data d’uscita. La serie debutterà il 31 ottobre 2023 negli USA alle 9 PM ET (ovvero le 3 di notte del 1 novembre per noi italiani). Sarà possibile seguire la premiere tramite iOS, Android e PC (tramite Ascension.com).

The highly-anticipated live series premiere of #SHAscension is set for October 31st. Get all the latest insights from Genvid CEO, Jacob Navok.

Don't forget to Pre-order via the App Store and Pre-register on Google Play for FREE via the link below!https://t.co/GNdCpGTrzk pic.twitter.com/dIySWiBa9e

