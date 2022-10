Silent Hill: Townfall sarà il primo titolo di un’Antologia, secondo Dusk Golem

A quanto pare, Silent Hill: Townfall non sarebbe altro che il primo di una lunga serie di progetti destinati a far parte di una sorta di Silent Hill: Anthology. A rivelarlo è stato il solito Dusk Golem che su Twitter ha confermato che in realtà Konami avrebbe in serbo ben più di una sorpresa per i fan della celebre serie horror.

(2/2) Silent Hill games that will be part of this "Silent Hill Anthology" imitative yet to be announced. I hear they picked indie developers from all different parts of the world to give different cultural takes on Silent Hill.

I'm very interested in this whole thing, btw.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) October 20, 2022