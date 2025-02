Sonos si prepara a entrare nel mercato dei dispositivi di streaming con un nuovo prodotto che promette di rivoluzionare l’esperienza dell’intrattenimento domestico. Secondo un recente report di The Verge, il marchio noto per la qualità dei suoi speaker wireless lancerà uno streaming box nei prossimi mesi, segnando così un importante passo avanti nella sua strategia di espansione.

Un dispositivo innovativo con interfaccia universale

Il nuovo dispositivo, conosciuto internamente con il nome in codice Pinewood, offrirà un’interfaccia unificata capace di aggregare contenuti da più servizi di streaming come Netflix, Disney+ e Max, semplificando la navigazione per gli utenti. Questo approccio lo distingue dalle tradizionali smart TV e dai concorrenti come Apple TV 4K e Roku Streambar, che richiedono agli utenti di passare da un’app all’altra per accedere ai diversi contenuti.

Il box sarà dotato di un telecomando fisico con scorciatoie per le app più utilizzate e integrerà il sistema Sonos Voice Control per garantire un’esperienza d’uso ancora più fluida. Oltre alla connessione Wi-Fi 7, offrirà anche una porta gigabit Ethernet per una maggiore stabilità della connessione.

Un nuovo livello di esperienza audio per l’home entertainment

Un altro elemento distintivo del dispositivo sarà la sua capacità di trasmettere l’audio in modalità wireless ai soundbar e agli speaker Sonos senza alcun ritardo, eliminando così la necessità di cavi. Questa funzione permetterà agli utenti di creare un vero e proprio sistema surround, designando altoparlanti separati per i canali audio frontali, migliorando notevolmente la qualità dell’esperienza audiovisiva.

Inoltre, il box sarà dotato di più porte HDMI con funzione passthrough, consentendo agli utenti di collegare console di gioco e altri dispositivi direttamente al sistema, senza compromettere la qualità audio e video. Insomma, tutte ottime caratteristiche che lo renderebbero la Rolls-Royce del mondo dei set-top box. Non resta che attendere l’annuncio per saperne di più.