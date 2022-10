Silent Hill f: trailer del nuovo gioco della serie Konami

Silent Hill f, il nuovo capitolo della serie horror di Konami, è stato svelato ufficialmente questa sera con un trailer. Nella descrizione del video, leggiamo che il nuovo gioco avrà “una storia completamente nuova, ambientata nel Giappone degli anni ’60 e caratterizzata da un mondo bellissimo ma terrificante“.Il filmato, che trovate qui sotto, mostra una ragazza, che potrebbe essere la protagonista del gioco, incamminarsi tra le strade di un villaggio deserto. Alla fine del trailer la vediamo mentre si ritrova ad essere avvolta da una florida vegetazione demoniaca.

Non abbiamo molte informazioni sul gioco. Al momento sappiamo solo che il gioco sarà sviluppato da Neobards Entertainment, un team che ha lavorato come supporto a vari progetti come Resident Evil 3 Remake, Marvel’s Avengers e tanti altri. La storia, invece, è stata scritta da Ryukishi07, scrittore e creatore delle visual novel della serie When They Cry. Il produttore, infine, è Motoi Okamoto, sviluppatore storico che ha militato in Nintendo tra il 1999 ed il 2008

Al momento, Konami non ha rilasciato alcuna finestra di lancio né ulteriori dettagli su concept e piattaforme di riferimento.