Marvel’s Spider-Man 2, il trailer della Digital Deluxe presenta i costumi esclusivi

Il trailer della Digital Deluxe di Marvel’s Spider-Man 2 mostra i costumi esclusivi disponibili per Peter e Miles in questa edizione. Si tratta di costumi esclusivi che non potranno essere ottenuti nel corso dell’avventura e che potremo ottenere solo acquistando questa versione del gioco. I costumi saranno 10 in tutto, cinque per ogni personaggio.

Come potete vedere dal filmato, Peter potrà contare sui costumi XXV Secolo, Apunkalyptic, Tattico, Aurantia e Scimmia di Pietra, mentre per quanto riguarda Miles potremo ottenre i costumi Tokusatsu, Codificato, Agimat, Spettro Rosso e Biomeccanico.

Ricordiamo che Marvel’s Spider-Man 2 è il seguito del gioco del 2018. Il gioco vedrà il ritorno di Peter Parker e Miles Morales come i due Spider-Man che dovranno affrontare una nuova minaccia: Venom. I due Spider-Man avranno abilità e stili di combattimento diversi, basati sui loro poteri e sulle loro personalità.

Restando in tema, ieri Sony ha annunciato l’arrivo del bundle PS5 dedicato a Marvel’s Spider-Man 2 contenente una PlayStation 5 Standard e il codice per scaricare il gioco dallo store digitale.

Marvel’s Spider-Man 2 sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2023 su PS5.