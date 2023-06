Spider-Man: Un Nuovo Universo – Per Tom Holland è il migliore film su Spider-Man mai realizzato

Tom Holland ha rivelato qual è il suo film preferito di Spider-Man, o quantomeno qual è, a suo parere, il migliore lungometraggio sul personaggio. L’attore non ha dubbi: per Tom Holland il migliore film sul tessiragnatele è Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Ecco le parole dell’attore:

Penso che Spider-Man: Un Nuovo Universo sia il migliore film su Spider-Man che sia mai stato fatto. Sono orgoglioso di tutte le persone coinvolte in quel progetto. Amy Pascal è come se fosse mia madre. Volevo andare con lei alla premiere di Across the Spider-Verse, però ero impegnato. Ma sono molto orgoglioso di loro, e sono entusiasta per questo secondo film. Sono sicuro che andrà oltre ogni aspettativa.