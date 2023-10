Spider-Man: le prime pagine del ritorno di Superior Spider-Man

L’11 ottobre uscirà negli Stati Uniti il fumetto che riporterà sulle pagine Marvel Superior Spider-Man, già protagonista di un’apprezzata saga dieci anni fa. Vi mostriamo alcune pagine in anteprima.

Ecco le pagine di anteprima di Superior Spider-Man Returns.

L’autore di Superior Spider-Man Returns è Dan Slott, che ha lavorato assieme allo sceneggiatore Christos Gage, e con i contributi ai disegni di Ryan Stegman, Mark Bagley, Humberto Ramos, Giuseppe Camuncoli e Edgar Delgado.

Lo stesso Dan Slott ha così descritto l’albo:

La sfida che Marvel mi ha lanciato è stata: per il decimo anniversario, come possiamo rivisitare Superior, senza ripeterci, e potendo raccontare una storia che abbia un impatto sul mondo di Spider-Man oggi? Superior Spider-Man Returns racconta una storia mai narrata di Superior e la cercherà di attualizzare in maniera esplosiva. Ci sarà tutto ciò che è piaciuto di Superior, ma in nuovi modi e con tante sorprese. Nessun viaggio nel tempo. Nessun clone. Non vi resta che leggere il fumetto per scoprire cosa vi proporremo.