PS5: bundle con Marvel’s Spider-Man 2 annunciato ufficialmente, ecco la data d’uscita

Sony Interactive Entertainment ha annunciato ufficialmente l’arrivo del bundle di PS5 con Marvel’s Spider-Man 2 con data d’uscita fissata per il 20 ottobre 2023, ossia nel giorno di lancio del gioco. Come potete vedere dall’immagine riportata nel post d’annuncio, il pacchetto includerà una PlayStation 5 Standard e una copia di Marvel’s Spider-Man 2 in versione digitale.

Come riportato nel messaggio pubblicato dall’account ufficiale di PlayStation Italia, il tutto sarà disponibile dal 20 ottobre presso vari rivenditori. Vi ricordiamo, inoltre, che recentemente è stato annunciato un altro bundle PS5 dedicato a Marvel’s Spider-Man 2 con console griffata ed in edizione limitata. Quest’ultimo bundle è già disponibile per l’acquisto su Amazon e contiene anch’esso un codice per scaricare Marvel’s Spider-Man 2 (riscattabile quando il gioco sarà disponibile il 20 ottobre 2023).

Per il resto, abbiamo visto che Marvel’s Spider-Man 2 avrà una durata pari a quella del primo episodio e che includerà diverse schermate di avvio.