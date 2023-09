Marvel’s Spider-Man 2: un leak svela la presenza di diverse schermate di avvio

A quanto pare, Marvel’s Spider-Man 2 includerà diverse schermate di avvio. A rivelarlo è un’immagine leak che svela la presenza di una seconda schermata iniziale del gioco. Ve la riportiamo qui di seguito:

Spider-Man 2 has multiple start screens. Game of the year locked. 👀#SpiderMan2PS5 pic.twitter.com/hxPxbJdVeL — Okami Games (@Okami13_) September 29, 2023

Come potete vedere la prima immagine mostra i due protagonisti del gioco, Peter Parker e Miles Morales, in momenti differenti del gioco. Non è chiaro se la schermata di avvio sia destinata semplicemente a cambiare dinamicamente o se cambierà in funzione dei progressi legati alla storia, ma a questo punto probabilmente lo scopriremo solo quando avremo tra le mani il gioco completo.

Intanto vi ricordiamo che Marvel’s Spider-Man 2 è il seguito del gioco del 2018. Il gioco vedrà il ritorno di Peter Parker e Miles Morales come i due Spider-Man che dovranno affrontare una nuova minaccia: Venom. I due Spider-Man avranno abilità e stili di combattimento diversi, basati sui loro poteri e sulle loro personalità.

Tra l’altro, il gioco è tornato a mostrarsi proprio qualche giorno fa con uno spettacolare trailer che ha messo in luce le novità di questo nuovo capitolo in termini di attività secondarie ed esplorazione.

Marvel’s Spider-Man 2 sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2023 su PS5.