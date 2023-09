Marvel’s Spider-Man 2: il trailer dello State of Play approfondisce alcune novità del gioco

Marvel's Spider-Man 2 è tornato a mostrarsi in occasione dello State of Play con un nuovo trailer che approfondisce alcune caratteristiche dell'atteso gioco per PS5.

Marvel’s Spider-Man 2 è tornato a mostrarsi in occasione dello State of Play con un nuovo trailer che mostra alcune delle novità del gioco per PS5 in termini di esplorazione e gameplay. In questo nuovo capitolo, New York è il doppio più estesa rispetto al primo episodio grazie all’introduzione di nuove aree, tra cui figurano anche i quartieri si Brooklyn e Queens. Potremo muoverci liberamente e in maniera ancor più scattante tra i grattacieli della città grazie all’arrivo di una nuova meccanica: le ali di ragnatela.

Per quanto concerne le missioni secondarie, avremo a disposizione diverse attività e incarichi da svolgere, più una serie di missioni riservate a Peter e a Miles. Rispetto al capitolo precedente, Insomniac promette ancor più missioni secondarie e più varietà. Ovviamente, completare le attività ci permetterà di ottenere punti abilità e ottenere nuovi costumi. Ce ne saranno circa 65 da sbloccare.

Ricordiamo che Marvel’s Spider-Man 2 è il seguito del gioco del 2018. Il gioco vedrà il ritorno di Peter Parker e Miles Morales come i due Spider-Man che dovranno affrontare una nuova minaccia: Venom. I due Spider-Man avranno abilità e stili di combattimento diversi, basati sui loro poteri e sulle loro personalità.

Il gioco sarà disponibile 20 ottobre 2023 su PS5.