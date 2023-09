Marvel’s Spider-Man 2: dettagli sulla durata svelati da Insomniac

In occasione di un’intervista rilasciata ai microfoni di GamesIndustry.biz, il senior creative director di Marvel’s Spider-Man 2 Bryan Intihar ha offerto qualche informazione su quella che potrebbe essere la durata del gioco. Intihar non ha svelato il numero di ore necessarie per concludere l’avventura, ma si è semplicemente limitato a dire che l’esperienza è equiparabile al primo capitolo in termini di durata.

Per completare il primo Marvel’s Spider-Man sono necessarie all’incirca 17 ore. Un numero che si espande ulteriormente, arrivando a 25 ore se teniamo anche conto di missioni e attività secondarie e 34 ore per completare tutto il possibile. Ovviamente, tale stima non prende in considerazione le espansioni uscite dopo il lancio. In ogni caso, anche Marvel’s Spider-Man 2 dovrebbe durare poco più di 30 ore se si vuole completare il gioco in ogni minima parte.

Sapevamo che sarebbe stata un’esperienza più grande di Miles Morales – ha riferito Bryan Intihar – Ma si trattava di fare ciò che era giusto per la storia che volevamo raccontare. Direi che è molto simile a Spider-Man 1. Non è che abbiamo raddoppiato le dimensioni del gioco. Vogliamo fare ciò che è giusto per la visione, il tempo e l’attenzione necessari per creare quell’esperienza, e anche prenderci cura del nostro team. Non è un gioco da 200 ore. Avrei molti meno capelli altrimenti.”

Vi ricordiamo che Marvel’s Spider-Man 2 è tornato a mostrarsi proprio pochi giorni fa con uno spettacolare trailer che ha messo in luce le novità di questo nuovo capitolo in termini di attività secondarie ed esplorazione.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2023 su PS5.