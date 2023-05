Spider-Man: Across the Spider-Verse – Una clip con Miles Morales e Spider Gwen

Ecco una clip da Spider-Man: Across the Spider-Verse in cui Miles Morales e Spider Gwen parlano del loro rapporto.

Ecco il video.

La frase pronunciata da Gwen è:

In ogni altro universo Gwen Stacy s’innamora di Spider-Man, ed in ognuno di quegli universi non va a finire bene.

E Miles in maniera ottimistica arriva a dire:

Bé, c’è una prima volta per tutto, no?

Questa è la sinossi del film in uscita l’1 giugno al cinema:

Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere viene catapultato da Brooklyn nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà riaffermare cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.