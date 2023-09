Epic Games Store: giochi gratis del 21 settembre 2023 disponibili

Su Epic Games Store sono disponibili i giochi gratis del 21 settembre 2023: si tratta di Out of Line e The Forest Quartet.

Su Epic Games Store è possibile scaricare i giochi gratis della settimana che saranno disponibili da oggi 21 settembre fino al 28 settembre 2023 alle ore 16:59. Si tratta di Out of Line e The Forest Quartet.

Out of Line è un gioco puzzle 2D che segue le avventure di Sanm mentre cerca di scappare da una fabbrica che un tempo era la sua casa.

The Forest Quartet, invece, è un puzzle game narrativo 3D che racconta la storia di una cantante defunta ma non dimenticata. “Viaggia col suo spirito in 3 atti dedicati ai membri della sua band verso un ultimo concerto d’addio” recita la descrizione ufficiale.

Vi ricordiamo che per scaricare gratuitamente i giochi su Epic Games Store, vi basta accedere all’apposita pagina Epic Games Store, a questo indirizzo, e loggarvi. Una volta completato il download, la copia digitale dei titoli rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarli sul vostro PC attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.