Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, nuovo trailer di stampo cinematografico con Idris Elba

Spettacolare, ricco d’atmosfera e tecnicamente rimarcabile: queste le prime parole che ci vengono in mente visionando il nuovo trailer di stampo cinematografico realizzato da CD Projekt RED per l’attesissimo DLC di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. A fare da mattatore, tra le altre cose, un attore carismatico come Idris Elba. Ricordiamo che il giorno fatidico sarà il 26 settembre, che vedrà il lancio, per tutti gli utenti del gioco base, del grande (e gratuito) update 2.0, congiuntamente all’arrivo dell’espansione a pagamento.

Questi i contenuti dell’update 2.0 (Aggiornamento gratuito)

Alberi delle abilità e talenti rinnovati

Cyberware rinnovato e nuovo sistema di capacità

Combattimento su veicoli ed inseguimenti in auto

Miglioramenti all’IA nei combattimenti

Nuovo sistema di polizia

Miglioramenti all’interfaccia grafica e utente

Cambiamenti agli oggetti e al sistema di crafting e loot

Nuove stazioni radio (tra cui la stazione della Community: Radio Growl FM)

Ricordiamo che Phantom Liberty è la prima e unica espansione in programma per Cyberpunk 2077. L’espansione introduce una nuova trama, nuovi personaggi, nuove armi, nuove abilità e nuove location. Nei panni del cybermercenario V, stringeremo un alleanza con Solomon Reed, un agente segreto dei Nuovi Stati Uniti d’America, per sventare una cospirazione che minaccia la stabilità del mondo. Tra le novità più attese la nuova meccanica delle Forze dell’Ordine: le punizioni per coloro che infrangeranno la legge saranno pesanti: i cyberpsicotici non saranno incentivati ad andare in giro ad armi spianate. L’interfaccia vi mostrerà chiaramente tutti gli stati del nuovo sistema di prevenzione. Per coloro che raggiungeranno il livello massimo (cinque stelle), è previsto un incontro a sorpresa con la MaxTac in stile mini boss, la quale avrà diversi modi per rimettervi al vostro posto. Quelli che decideranno di scappare, dovranno essere preparati ad inseguimenti e posti di blocco, per rendere la loro fuga più difficile. La nuova NCPD non avrà pietà per voi una volta catturati. Non accetteranno mazzette, nè tantomeno la vostra resa.

