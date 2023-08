Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, nuovo trailer di gameplay dalla Gamescom 2023

Ricordiamo che Phantom Liberty è la prima e unica espansione in programma per Cyberpunk 2077. L’espansione introduce una nuova trama, nuovi personaggi, nuove armi, nuove abilità e nuove location. Nei panni del cybermercenario V, stringeremo un alleanza con Solomon Reed, un agente segreto dei Nuovi Stati Uniti d’America, per sventare una cospirazione che minaccia la stabilità del mondo.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sarà disponibile il 26 settembre 2023 su PS5, Xbox Series X|S e PC.