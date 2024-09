CD PROJEKT RED e lo sviluppatore Go On Board hanno dato il via alla campagna ufficiale di crowdfunding per Cyberpunk 2077 - The Board Game.

Successo raggiunto in appena dieci minuti e quattro secondi dall’apertura della campagna: Cyberpunk 2077 – The Board Game ha subito trovato 17.500 sostenitori, che hanno finanziato il tutto per quasi 3 milioni di dollari, sui 100mila inizialmente richiesti per far decollare il progetto. Si tratta, del resto, di uno dei videogiochi più discussi – nel bene e nel male – degli ultimi anni.

Realizzato in stretta collaborazione tra CD PROJEKT RED e Go On Board, l’adattamento da tavolo dà vita all’esperienza di Cyberpunk 2077 e include personaggi chiave del videogioco, come V, Judy, Panam e Jackie. Il gioco cooperativo tattico e narrativo consente a 1–4 giocatori di esplorare uno scenario “e se…?”, che modifica un evento cruciale del videogioco, dando vita a una nuova storia raccontata attraverso tredici missioni diverse.

La campagna su Gamefound, che ha ottenuto oltre 60.000 follower già prima dell’inizio ufficiale, include un bonus per il primo giorno sotto forma di una versione alternativa della miniatura di V con lame mantide e un obiettivo estensibile che sblocca una miniatura di Johnny Silverhand e una modalità di gioco aggiuntiva. Cyberpunk 2077 – The Board Game è previsto per il rilascio a dicembre 2025 in diverse versioni linguistiche. A scanso di equivoci, si tratta di un gioco diverso da quello che abbiamo trattato tempo fa, Gangs of Nightcity:

Il gioco da tavolo dinamico e veloce presenta una meccanica di pressione temporale per ricreare l’esperienza di essere un mercenario a Night City, con momenti di azione epici e oltre 50 Street Stories per rendere ogni partita varia e unica. Include anche un generatore di missioni Afterlife, che offre un’elevata rigiocabilità con dozzine di missioni singole da creare. Per saperne di più sulle meccaniche del gioco, un episodio speciale di REDstreams con il creatore del gioco da tavolo Łukasz Woźniak e Patrick Mills, Lead di Strategia dei Contenuti del Franchise, esplora i vari elementi a disposizione dei giocatori.