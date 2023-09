Cyberpunk 2077: Phantom Liberty disponibile, ecco i premi dei Twitch Drops

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, la nuova, grande espansione (a pagamento) per Cyberpunk 2077, è ora disponibile su PC tramite GOG, Steam, Epic Store e GeForce Now, oltre che su Xbox Series X|S e PlayStation 5, contemporaneamente al tanto atteso aggiornamento 2.0 (gratuito), che porta con sé numerose novità. Tornate nei panni di V, mercenario cyberpotenziato, e intraprendi una missione di vitale importanza e densa di intrighi per salvare il presidente degli NUSA con l’aiuto dell’agente segreto NUSA, Solomon Reed. Phantom Liberty vi porterà a Dogtown, il distretto più pericoloso di Night City, comandato da trafficanti di armi e dal loro capo, Kurt Hansen. State pronti a giocare, ma fate attenzione a non farvi fregare.

Possedete sia il gioco base che l’espansione e volete aggiungere un po’ di pepe al vostro guardaroba nel gioco? Fino al 21 ottobre alle 23:59 CEST, guardate i creator su Twitch giocare a Cyberpunk 2077 per avere l’opportunità di ricevere abbigliamento unico in gioco e trasformare i vostri V in infiltrati NUS. Scoprite tutti i dettagli sul sito dedicato ai Twitch Drops. Inoltre, è stata attivata la campagna “Supporta uno streamer”. Come funziona? Acquistate due 2 abbonamenti Twitch di qualsiasi livello, per voi o per qualcun altro, sui canali Twitch partner e affiliati che partecipano a questa iniziativa e che giocano a Cyberpunk 2077. Così facendo otterrete un fucile Yasha unico come premio. Potete trovare la lista completa di creator e maggiori dettagli sul programma qui.

Vi informiamo, inoltre, che su GOG è disponibile un nuovo pachetto di goodies per celebrare l’uscita del doppio aggiornamento previsto per il 26 settembre.

Ricordiamo che Phantom Liberty è la prima e unica espansione in programma per Cyberpunk 2077. L’espansione introduce una nuova trama, nuovi personaggi, nuove armi, nuove abilità e nuove location. Nei panni del cybermercenario V, stringeremo un alleanza con Solomon Reed, un agente segreto dei Nuovi Stati Uniti d’America, per sventare una cospirazione che minaccia la stabilità del mondo. Tra le novità più attese la nuova meccanica delle Forze dell’Ordine: le punizioni per coloro che infrangeranno la legge saranno pesanti: i cyberpsicotici non saranno incentivati ad andare in giro ad armi spianate. L’interfaccia vi mostrerà chiaramente tutti gli stati del nuovo sistema di prevenzione. Per coloro che raggiungeranno il livello massimo (cinque stelle), è previsto un incontro a sorpresa con la MaxTac in stile mini boss, la quale avrà diversi modi per rimettervi al vostro posto. Quelli che decideranno di scappare, dovranno essere preparati ad inseguimenti e posti di blocco, per rendere la loro fuga più difficile. La nuova NCPD non avrà pietà per voi una volta catturati. Non accetteranno mazzette, nè tantomeno la vostra resa.

Leggi anche: