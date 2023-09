Cyberpunk 2077: tutto sull’aggiornamento gratuito e il DLC Phantom Liberty

Siamo a settembre e dunque si avvicina l’agognato aggiornamento 2.0 per Cyberpunk 2077, che porterà con sé diverse novità il giorno del lancio, previsto per il 26 settembre. L’update sarà gratuito, ma lo stesso giorno uscirà anche l’agognato dai fan DLC a pagamento Phantom Liberty, che espanderà l’universo di gioco. Vediamo come in questa infografica ufficiale.

Check out this handy infographic about the main features coming to #Cyberpunk2077 together with the #PhantomLiberty expansion — and the ones that will be added to the game in the free Update 2.0! pic.twitter.com/ky8LBu6rHN — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 1, 2023

Update 2.0 (Aggiornamento gratuito)

Alberi delle abilità e talenti rinnovati

Cyberware rinnovato e nuovo sistema di capacità

Combattimento su veicoli ed inseguimenti in auto

Miglioramenti all’IA nei combattimenti

Nuovo sistema di polizia

Miglioramenti all’interfaccia grafica e utente

Cambiamenti agli oggetti e al sistema di crafting e loot

Nuove stazioni radio (tra cui la stazione della Community: Radio Growl FM)

Phantom Liberty (espansione a pagamento)

Dogtown – Un nuovo, pericoloso distretto

Nuova storia e personaggi

Nuove missioni, incarichi, boss fight e altro

Missioni con veicoli e airdrops – Eventi dinamici infiniti

Nuovo albero della abilità del Relic e nuove abilità

100+ oggetti nuovi: armi, cyberware, auto e vestiti

Lanciamissili per auto

Livello massimo aumentato fino a 60

Ricordiamo che Phantom Liberty è la prima e unica espansione in programma per Cyberpunk 2077. L’espansione introduce una nuova trama, nuovi personaggi, nuove armi, nuove abilità e nuove location. Nei panni del cybermercenario V, stringeremo un alleanza con Solomon Reed, un agente segreto dei Nuovi Stati Uniti d’America, per sventare una cospirazione che minaccia la stabilità del mondo. Tra le novità più attese la nuova meccanica delle Forze dell’Ordine: le punizioni per coloro che infrangeranno la legge saranno pesanti: i cyberpsicotici non saranno incentivati ad andare in giro ad armi spianate. L’interfaccia vi mostrerà chiaramente tutti gli stati del nuovo sistema di prevenzione. Per coloro che raggiungeranno il livello massimo (cinque stelle), è previsto un incontro a sorpresa con la MaxTac in stile mini boss, la quale avrà diversi modi per rimettervi al vostro posto. Quelli che decideranno di scappare, dovranno essere preparati ad inseguimenti e posti di blocco, per rendere la loro fuga più difficile. La nuova NCPD non avrà pietà per voi una volta catturati. Non accetteranno mazzette, nè tantomeno la vostra resa.

