Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, extra gratis su GOG, la build Hack/Slash in azione in un video ufficiale

L’aggiornamento 2.0 dell’eclettico gioco CD Projekt RED, insieme al nuovo DLC, renderà Cyberpunk 2077: Phantom Liberty un qualcosa di davvero molto ricco, a livello di possibilità di gioco. Yuliia Pryimak, gameplay designer presso CD Projekt RED, ci mostra in un video ufficiale una build da Hack / Slash Netrunner con tutte le novità possibili:

La parte migliore dell’essere una netrunner è ovviamente l’hacking, e ora è più potente che mai. Con la nuova coda degli hacking rapidi puoi concatenare fino a quattro hacking su un singolo nemico e provare delle combo devastanti, come Contagio + Surriscalda: piuttosto letale. Con Overclock puoi ottenere un vantaggio in più sacrificando la tua salute per lanciare hacking quasi senza limite. Con l’aggiornamento 2.0 i netrunner possono persino prendere il controllo delle auto, trasformando i veicoli in vere bombe a orologeria.

Da vicino è il momento di sfoderare il monocavo: con l’albero dei talenti del Relic di Phantom Liberty puoi renderlo ancora più potente. Ora i netrunner possono mettere assieme il danno fisico e caricare hack di controllo sui nemici. Non vedo l’ora che tutti possano provarlo!

Vi informiamo, inoltre, che su GOG è disponibile un nuovo pachetto di goodies per celebrare l’uscita del doppio aggiornamento previsto per il 26 settembre.

Ricordiamo che Phantom Liberty è la prima e unica espansione in programma per Cyberpunk 2077. L’espansione introduce una nuova trama, nuovi personaggi, nuove armi, nuove abilità e nuove location. Nei panni del cybermercenario V, stringeremo un alleanza con Solomon Reed, un agente segreto dei Nuovi Stati Uniti d’America, per sventare una cospirazione che minaccia la stabilità del mondo. Tra le novità più attese la nuova meccanica delle Forze dell’Ordine: le punizioni per coloro che infrangeranno la legge saranno pesanti: i cyberpsicotici non saranno incentivati ad andare in giro ad armi spianate. L’interfaccia vi mostrerà chiaramente tutti gli stati del nuovo sistema di prevenzione. Per coloro che raggiungeranno il livello massimo (cinque stelle), è previsto un incontro a sorpresa con la MaxTac in stile mini boss, la quale avrà diversi modi per rimettervi al vostro posto. Quelli che decideranno di scappare, dovranno essere preparati ad inseguimenti e posti di blocco, per rendere la loro fuga più difficile. La nuova NCPD non avrà pietà per voi una volta catturati. Non accetteranno mazzette, nè tantomeno la vostra resa.

