Hogwarts Legacy è ora in sconto del 30% su Steam, vediamo il prezzo

Hogwarts Legacy è in offerta su Steam con il 30% di sconto rispetto al prezzo originale. Vediamo la promozione.

Se stavate aspettando l’occasione giusta per comprare Hogwarts Legacy, allora vi farà piacere sapere che il gioco è attualmente in offerta su Steam con il 30% di sconto.

La versione standard di Hogwarts Legacy è infatti disponibile ora al prezzo di 41,99€, invece di 59,99€. Anche la Digital Deluxe Edition è in offerta. Potete quindi acquistarla al costo di 48,99€ invece di 69,99€. Trovate l’offerta a questo indirizzo.

Ricordiamo che Hogwarts Legacy ci permette di vestire i panni di uno studente nella Hogwarts del 1800 in un’avventura open-world di ampio respiro. Nel gioco infatti potremo non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, ma avremo modo anche di lanciare incantesimi, distillare pozioni, prenderci cura delle creature magiche e tanto altro ancora.

Nella nostra recensione, vi abbiamo spiegato che “Hogwarts Legacy non è un gioco perfetto, ma un ottimo prodotto. Il lavoro di Avalanche è mastodontico nei contenuti, ma presta il fianco a un buon numero di problematiche che annulleranno l’ascesa all’Olimpo, a partire dall’assenza totale di multi-branching, di finali multipli e di una personalizzazione della trama, oltre che di totale conseguenze dalla scelta della propria casa di appartenenza. Al di là di questo aspetto, inficiato da aspettative indubbiamente troppo alte, ci siamo trovati dinanzi a un’esperienza di durata inferiore a quella annunciata e promessa, ma che riuscirà a tenervi incollati al controller per andare a scovare tutti i segreti che nasconde Hogwarts, per ore e ore.”