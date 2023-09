Harry Potter: le scenografie, dalle pagine dei libri a Hogwarts Legacy… e le novità dal Back to Hogwarts

Hogwarts Legacy, uno dei videogiochi bestseller del 2023, per quanto manchi di alcuni elementi prettamente “ruolistici” che lo avrebbero reso un autentico capolavoro, vale la pena anche solo per l’atmosfera e l’incredibile attenzione ai dettagli infusa dal team di sviluppo agli ambienti, resi alla perfezione, in particolare il villaggio di Hogsmeade e il castello di Hogwarts, con tutto quello che lo circonda. Gli sviluppatori si sono evidentemente rifatti a quanto visto nei film e anche negli ultimi videogiochi visti, ma in realtà è tra le pagine dei libri che si celano le reference più sottili e, al contempo, importanti, con dettagli ripresi scrupolosamente, come possiamo vedere in questo video dietro le quinte. Il video dovrebbe essere un’anticipazione di un lungo documentario, previsto per fine anno, che racconta della realizzazione del gioco: The Wizardry Behind Hogwarts Legacy.

Vi presentiamo, inoltre, due video ufficiali relativi alle celebrazioni londinesi del Back to Hogwarts, una singolare installazione LEGO a tema e la presentazione della nuova versione di Broadway de La Maledizione dell’Erede (The Cursed Child).

Per chi non lo conoscesse, Hogwarts Legacy è il nuovo Action RPG ambientato nel Mondo Magico di Harry Potter che ci permette di vestire i panni di uno studente nella Hogwarts di fine 1800, in un’avventura open-world di ampio respiro. Nel gioco (già disponibile su PC, PlayStation e Xbox Box e previsto per Nintendo Switch il 14 novembre) infatti potremo non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, ma avremo modo anche di lanciare incantesimi, distillare pozioni, prenderci cura delle creature magiche e molto altro ancora. Nonostante le recensioni spesso critiche della stampa specializzata (che ne ha incensato l’atmosfera ma punito la mancanza di conseguenze “da gdr” nelle azioni del giocatore) e l’enorme polemica da parte dei detrattori dell’autrice della saga originale, il gioco ha venduto cifre astronomiche in giro per il mondo, risultando ad esempio il secondo gioco più venduto nella storia di PlayStation 5, e primo tra quelli occidentali.

