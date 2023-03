Hogwarts Legacy è il secondo gioco più venduto di sempre per PlayStation 5 in Giappone

Il Giappone, si sa, nel campo dell’intrattenimento pop ha delle regole tutte sue e non tutto quello che fa grande successo in Occidente è destinato a replicarlo anche nell’arcipelago: quando però qualcosa dimostra di avere le carte in regola per conquistare il cuore del pubblico giapponese, diventa una enorme hit, a volte un vero e proprio cult. La saga di Harry Potter è sempre stata cara ai nipponici, e l’uscita di Hogwarts Legacy, spettacolare e chiacchieratissimo titolo Avalanche prodotto da Warner Bros., lo conferma: si tratta difatti del secondo gioco più venduto nella storia di PlayStation 5, e primo tra quelli occidentali.

Stando agli attendibili dati di vendita (che, chiaramente, ora saranno leggermente diversi rispetto al momento della rilevazione, avvenuta giorni fa, ma comunque a maggior ragione a vantaggio di HL) il titolo WB ha superato Horizon Forbidden West ed Elden Ring di 3000 e 13000 copie, per un totale stimato in ben 154.174 unità, davvero un risultato straordinario. Siamo lontani dai numeri di Gran Turismo 7, che viaggia quasi al doppio di copie vendute (quasi 300.000) ma staccare il titolo From Software (GOTY pressoché universale e titolo super popolare in Giappone) è di per sé motivo di orgoglio. Vendere quasi il doppio di Resident Evil Village, quinto in classifica, è un altro bel colpo, che va ad aggiungersi a una schiera di altri primati, come quello del gioco single player più streammato di sempre e best-seller di vendite veloci nel Regno Unito, dove (prevedibilmente?) in sole cinque settimane ha superato Elden Ring. E in tutto ciò non calcoliamo le prossime vendite su PlayStation 4 e Nintendo Switch, che nonostante i timori di prestazioni non al top per via dell’hardware ormai vetusto saranno comunque stellari, vista la base di installato e l’interesse generale per il titolo, sicuramente più “casual friendly” di molti altri best-seller dedicati, però, più a un pubblico esperto e finalizzato come quello degli utenti di Gran Turismo e dei Souls.

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è il nuovo Action RPG ambientato nel Wizarding World che permette di vestire i panni di uno studente nella Hogwarts di fine 1800, in un’avventura open world di ampio respiro. Nel gioco (già disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Box Series X|S, e in arrivo il 5 maggio su PS4 e Xbox One e il 25 luglio su Nintendo Switch) infatti potremo non solo esplorare molti dei luoghi iconici dell’universo di Harry Potter, ma avremo modo anche di lanciare incantesimi, distillare pozioni, prenderci cura delle creature magiche e tanto altro ancora.

