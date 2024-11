La cima del monte Fuji non è ancora innevata, forse a causa del caldo che si protrae quest’anno anche in Giappone.

L’iconico Monte Fuji in Giappone sta facendo parlare di sé per un motivo insolito: quest’anno, la sua cima è ancora senza neve, battendo un record storico. Di solito, la neve torna a coprire la montagna all’inizio di ottobre, ma fino al 28 ottobre non è stato avvistato nemmeno un fiocco di neve.

Yutaka Katsuta, un meteorologo del Kofu Local Meteorological Office, sostiene che questo è il periodo più tardi in cui la vetta del Fuji è rimasta priva di neve dal 1894. Il precedente record risaliva al 26 ottobre, registrato nel 1955 e nel 2016. Insomma, è un autunno decisamente anomalo, a ben vedere anche che cosa sta accadendo in Spagna ed in Italia.

Il caldo autunnale colpisce anche il Monte Fuji

Mont Fuji, con i suoi 3.776 metri, è un vulcano attivo che ha avuto la sua ultima eruzione nel 1707. Durante l’estate, la neve si scioglie, ma il suo ritorno in autunno è una tradizione. Quest’anno, però, il clima caldo dell’estate, che è stata una delle più calde mai registrate in Giappone, ha ritardato questa attesa copertura bianca.

La temperatura media tra giugno e agosto 2024 è stata di 1,76°C più alta rispetto alla media del periodo 1991-2020. Questo caldo persistente ha reso difficile la formazione della neve anche ora che l’autunno è arrivato. Anche se non possiamo attribuire direttamente questo fenomeno al cambiamento climatico, la mancanza di neve sul Fuji è un segnale preoccupante di come il nostro clima stia cambiando.

Speriamo che la neve arrivi presto e che il Mont Fuji possa tornare a sfoggiare il suo classico cappello bianco, ma per ora, la sua cima rimane sorprendentemente nuda. Chi l’avrebbe mai detto che una montagna così iconica potesse battere un record di questo tipo?