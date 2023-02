Hogwarts Legacy: un video mostra l’evoluzione del castello di Hogwarts nei videogiochi

Un nuovo video di ElAnalistaDeBits mostra l’evoluzione del celebre castello di Hogwarts nei giochi di Harry Potter dal 2002 ad oggi, mettendo a confronto l’Hogwarts dell’indimenticabile Harry Potter e la camera dei segreti con la riproduzione della Scuola presente in Hogwarts Legacy. Vediamo il filmato:

Come vedete, il video mostra come la versione videoludica della celebre Scuola di Magia e Stregoneria si sia cambiata negli anni, grazie alle possibilità offerte dall’evoluzione tecnologica. Nei primi tie-in dedicati alla saga di Harry Potter, come appunto nella Camera dei Segreti, era possibile ovviamente esplorare solo alcune delle stanze della scuola, mentre ad oggi è possibile immergersi completamente in una fedele riproduzione del Castello in Hogwarts Legacy totalmente esplorabile.

La versione presente nel gioco di Avalanche richiama sul piano estetico quella vista nei celebri film dedicati alla saga. Molte delle stanze ricalcano fedelmente quei modelli ed includono tanti riferimenti e dettagli tratti dai libri. Inoltre, un aspetto molto importante della progettazione di Hogwarts nel gioco di Avalanche risiede anche nella possibilità che viene data al giocatore di scoprire aree inedite del Mondo Magico. Nel gioco molte aree si presenteranno ben più ricche e più estese di quanto lo siano mai state nei film, con zone segrete, luoghi inesplorati e aree apparentemente inaccessibili.

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy è il nuovo GDR open world ambientato in un’inedita versione ottocentesca del Wizarding World. I giocatori iniziano il loro quinto anno di scuola e partono per un viaggio che li porterà a esplorare ambientazioni nuove e familiari, scoprire animali magici, preparare pozioni, imparare incantesimi, sviluppare i propri talenti e rendere unico il proprio personaggio per diventare il mago o la strega dei loro sogni.

Hogwarts Legacy è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC . La versione per la generazione precedente di console, invece, subirà un discreto ritardo rispetto al previsto: uscirà infatti il 4 Aprile 2023 su PlayStation 4 e Xbox One ed il 25 Luglio 2023 su Nintendo Switch.

