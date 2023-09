Konami: gran parte del catalogo è in sconto su Steam, vediamo le offerte più interessanti

Su Steam sono arrivati i Saldi dell’Editore che propongono una valanga di sconti sui giochi Konami. Da Castlevania: Lords of Shadow, passando per Zone of the Enders fino ad arrivare a Siilent Hill Homecoming, sono tantissimi i titoli proprosti a prezzo ribassato in occasione dell’arrivo di questa nuova iniziativa promozionale.

Tra tutti i prodotti in sconto, però, spiccano senza dubbio i bundle come il Collections Bundle che vi permette di portarvi a casa Castlevania Advanced Collection, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, Castlevania Anniversary Collection e Contra Anniversary Collection al prezzo di 37,37€ invece di 99,96€ complessivi. Oppure il Getsufumaden X TMNT Bundle permette di acquistare GetsuFumaDen: Undying Moon e la Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection al prezzo di 33,13€ invece di 64,98.vi permettono di portarvi a casa una raccolta di titoli ad un prezzo conveniente.

Naturalmente potrete acquistare i giochi anche singolarmente. Qui di seguito vi proponiamo una selezione dei titoli in sconto più interessanti:

Castlevania: Lords of Shadow – Ultimate Edition – 4,99€

Silent Hill Homecoming – 3,59€

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection – 23,99€

Contra Rogue Corps – 3,99€

Contra Anniversary Collection – 3.99€

Castlevania Advance Collection – 11.99€

Castlevania Collection – 3.99€

Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD – 5.99€

Castlevania 2 Lords of Shadow – 4.49€

Vi ricordiamo che questa è solo una piccola selezione dei giochi attualmente disponibili in sconto. Trovate la lista completa a questo indirizzo.