Baldur’s Gate 3 supera gli 800.000 giocatori su Steam, sta per battere anche Hogwarts Legacy

Baldur’s Gate 3 continua a macinare numeri da record. A distanza di pochi giorni dall’uscita su PC, il nuovo capitolo della celebre serie ruolistica di Larian ha già superato quota 800.000 giocatori simultanei su Steam. Una cifra molto vicina a quella toccata da Hogwarts Legacy, che ricordiamo essere intorno agli 879.000.

Con questi numeri, dunque, Baldur’s Gate 3 potrebbe arrivare nelle prossime ore a battere persino l’apprezzatissimo GDR di Avalanche, divenendo così il miglior lancio dell’anno su Steam. Considerato l’andamento degli ultimi giorni, non fatichiamo a credere che il gioco di Larian possa tagliare anche questo traguardo.

Baldur's Gate III has passed 800K+ concurrent players on Steam.

It's quickly closing in on beating Hogwarts Legacy (879K) for the biggest Steam launch of the year. pic.twitter.com/bfabCq3gA3

— Okami Games (@Okami13_) August 6, 2023