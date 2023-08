Assassin’s Creed Mirage, nuovo trailer dalla Gamescom 2023

Assassin’s Creed Mirage è tornato a mostrarsi con un trailer in occasione dell’Opening Night Live della Gamescom 2023. Il filmato, che trovate qui sotto, è intitolato “Baghdad: la città rotonda” e offre una panoramica della nuova ambientazione di questo nuovo capitolo della saga con suggestive scene d’intermezzo e brevi sequenze di gameplay. Vediamo il filmato:

Ricordiamo che Assassin’s Creed Mirage giunge come un’esperienza capace di porsi come punto di rottura rispetto ai precedenti giochi della serie. Il titolo si pone come una sorta di “ritorno alle origini” con un’esperienza ludica più coesa e con focus su elementi come stealth e parkour.

Assassin’s Creed Mirage sarà disponibile nel corso del 2023 per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Amazon Luna in tre differenti edizioni, Standard Edition, Deluxe Edition e Collector’s Case.

La Standard Edition include il solo gioco base , la Deluxe Edition una serie di contenuti digitali bonus, come l’artbook, la colonna sonora e un outfit dedicato a Prince of Persia e infine la Collector’s Case che racchiude tutti i contenuti della Deluxe più una steelbook, un mini-artbook, una mappa di Baghdad e una figure di Basim alta 32 centimetri.