Assassin’s Creed Mirage: spettacolare trailer di lancio per l’atteso action adventure di Ubisoft

Il 5 ottobre (su PC, PlayStation e Xbox) arriverà negli store fisici e digitali Assassin’s Creed Mirage, nuova iterazione della più popolare saga Ubisoft: per l’occasione, ecco arrivare uno speciale trailer di lancio sulle note della canzone Mirage, appositamente realizzata dai OneRepublic. Il video ci presenta bene il cammino che dovremo intraprendere per diventare, nei panni di Basim, l’Assassino più poliedrico nella storia della serie. Lanciatevi in una corsa acrobatica fluida in giro per la città e utilizzate la gamma più ampia di oggetti mai creata. Ricevete contratti dagli Assassini, trovate indizi fondamentali ed eliminate i bersagli furtivamente con assassinii più cruenti che mai. Esplorate una città brulicante di vita, dove gli abitanti reagiscono a ogni vostro movimento. Svelate i segreti di quattro quartieri diversi, dalle botteghe di Karkh ai lussureggianti giardini della Città rotonda. Infine, scoprite i grandi eventi del passato e interagite con le figure storiche di una Bagdad all’apice del suo splendore.

Questa la sinossi del gioco:

Indossa i panni di Basim, un astuto ladruncolo da strada colpito da visioni spaventose che ora cerca risposte e giustizia nelle affollate vie della Bagdad del IX secolo. Grazie a un’antica e misteriosa organizzazione nota come gli Occulti, diventerà un Maestro Assassino e cambierà il suo destino in modi imprevedibili.

Vivi un’esperienza avventurosa ricca d’azione e di grande profondità narrativa, in cui un giovane ribelle arriva a diventare un Maestro Assassino dal destino complicato. Incontra gli straordinari personaggi che influenzeranno l’evoluzione di Basim e che sono più complessi di quanto possano sembrare… Diventa l’Assassino più poliedrico nella storia della serie: lanciati in una corsa acrobatica fluida in giro per la città e utilizza la gamma più ampia di oggetti mai creata. Ricevi contratti dagli Assassini, trova indizi fondamentali ed elimina i bersagli furtivamente con assassinii più cruenti che mai.

