Lords of the Fallen, story trailer esteso dalla Gamescom 2023

Lords of the Fallen è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2023. Vediamo il video.

In occasione dell’Opening Night Live della Gamescom 2023, Lords of the Fallen è tornato a mostrarsi con uno story trailer esteso. Il filmato, che trovate qui sotto, ci offre un ulteriore assaggio dell’ambizioso soulslike in arrivo il prossimo mese, così come alcune delle creature e dei colossali boss che affronteremo lungo il nostro cammino. Vediamo il filmato:

Lords of the Fallen è il nuovo capitolo della serie action GDR inaugurata nel 2014 da Deck13 Interactive. Il gioco pesca a piene mani dalla produzione di FromSoftware e non solo per quanto riguarda il genere e le caratteristiche. Questo nuovo capitolo, infatti, si ispira molto sul lato stilistico e per quanto concerne la costruzione degli scenari a Dark Souls e Bloodborne. Gli sviluppatori ci hanno tenuto però più volte a sottolineare che questo nuovo capitolo avrà comunque degli elementi unici in grado di differenziarlo da questo genere di produzioni.

Lords of the Fallen sarà disponibile il 13 ottobre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.